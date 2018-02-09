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Produkcja zakończona

Mikrowieża Classic

MCM1120/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Rozkoszuj się fantastycznym dźwiękiem tej niewielkiej, stylowej mikrowieży MCM1120/12 firmy Philips. Słuchaj ulubionej muzyki z płyt CD z utworami MP3 i urządzeń przenośnych dzięki bezpośredniemu odtwarzaniu przez złącze USB. Brzmienie jest jeszcze bogatsze dzięki funkcji dynamicznego wzmocnienia tonów niskich.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu niewielkiemu zestawowi audio

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Magnetofon

  • 10 W

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu firmy Philips wynosi 10 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Magnetofon kasetowy z automatycznym zatrzymywaniem

Kompaktowa konstrukcja

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

09/02/2018

България

България

Оценка 6

Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM1120 Класическа микро озвучителна система

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM1120 Класическа микро озвучителна система

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie