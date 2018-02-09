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Produkcja zakończona
MCM1120/12
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Rozkoszuj się fantastycznym dźwiękiem tej niewielkiej, stylowej mikrowieży MCM1120/12 firmy Philips. Słuchaj ulubionej muzyki z płyt CD z utworami MP3 i urządzeń przenośnych dzięki bezpośredniemu odtwarzaniu przez złącze USB. Brzmienie jest jeszcze bogatsze dzięki funkcji dynamicznego wzmocnienia tonów niskich.
CD, MP3-CD, USB, FM
Magnetofon
10 W
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu firmy Philips wynosi 10 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
IPM1971
09/02/2018
България
Оценка 6
Отличен звук и всички най-необходими функции! Оценка 6.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM1120 Класическа микро озвучителна система
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM1120 Класическа микро озвучителна система