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Produkcja zakończona
10 W
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Bart1
27/05/2014
Polska
Doskonaly produkt.
Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM166 Mikrowieża Classic
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM166 Mikrowieża Classic
Jaroslav
01/09/2013
Česká republika
Dobré vlastnosti
Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM166 Klasický hudební mikrosystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM166 Klasický hudební mikrosystém