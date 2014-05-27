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Produkcja zakończona

Mikrowieża Classic

MCM166/12

4.5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Fascynacja Dźwiękiem
Rozkoszuj się fantastycznym dźwiękiem tej niewielkiej, stylowej mikrowieży Classic firmy Philips. Słuchaj ulubionej muzyki z płyt CD z utworami MP3 i urządzeń przenośnych dzięki bezpośredniemu połączeniu USB. Brzmienie jest jeszcze bogatsze dzięki funkcji dynamicznego wzmocnienia tonów niskich.
Poznaj wszystkie korzyści

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Fascynacja Dźwiękiem

  • 10 W

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM166 Mikrowieża Classic

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie