ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrowieża

MCM2000/12

4.7

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

Słuchaj muzyki swoich ulubionych wykonawców zapisanej w urządzeniu przenośnym dzięki złączom USB i MP3 Link. Mikrowieża MCM2000/12 firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD, WMA-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki temu niewielkiemu zestawowi audio

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

System przesyłania serwisów i informacji przez RDS

System komunikatów radiowych RDS pozwala ustawiać stacje radiowe, nie znając częstotliwości. W trybie standardowym RDS wyświetla nazwę, a nie częstotliwość, stacji, więc łatwiej ją znaleźć i ustawić. Stacje mogą też przesyłać przez RDS pewne komunikaty, np. serwisy informacyjne i parametry stacji, które są wyświetlane bezpośrednio na odbiorniku. Rozpowszechniony w Europie system RDS polega na wysyłaniu przez stację radiową wraz z sygnałem komunikatów tekstowych na tej samej częstotliwości. Można wybrać albo podstawowe komunikaty RDS z nazwą stacji albo zasubskrybować dodatkowe serwisy tekstowe.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Микро музикална система

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Microsistem muzical

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Mikrowieża

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie