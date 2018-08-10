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Produkcja zakończona
Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Słuchaj muzyki swoich ulubionych wykonawców zapisanej w urządzeniu przenośnym dzięki złączom USB i MP3 Link. Mikrowieża MCM2000/12 firmy Philips umożliwia również odtwarzanie płyt MP3-CD, WMA-CD i CD-R/RW. W zestawie znajdują się głośniki Bass Reflex, które zapewniają potężne, spektakularne brzmienie basów.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.
System komunikatów radiowych RDS pozwala ustawiać stacje radiowe, nie znając częstotliwości. W trybie standardowym RDS wyświetla nazwę, a nie częstotliwość, stacji, więc łatwiej ją znaleźć i ustawić. Stacje mogą też przesyłać przez RDS pewne komunikaty, np. serwisy informacyjne i parametry stacji, które są wyświetlane bezpośrednio na odbiorniku. Rozpowszechniony w Europie system RDS polega na wysyłaniu przez stację radiową wraz z sygnałem komunikatów tekstowych na tej samej częstotliwości. Można wybrać albo podstawowe komunikaty RDS z nazwą stacji albo zasubskrybować dodatkowe serwisy tekstowe.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Микро музикална система
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Microsistem muzical
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla MCM2000 Mikrowieża