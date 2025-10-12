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Produkcja zakończona
MCM700/12
Fascynacja Dźwiękiem
Stylowa, niewielka mikrowieża MCM700 z funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB spełni wszelkie potrzeby związane z dźwiękiem. Budzące podziw lustrzane wykończenie jednostki centralnej połączono z wysokiej jakości dźwiękiem, płynącym się ze stylowych, wykończonych w drewnie głośników.
MP3/WMA-CD
USB
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
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