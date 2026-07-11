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  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
  • Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji

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Multigroom Seria 500010w1 : twarz, włosy i ciało

MG5920/15

4.6
| (1800) Opinie | 93% poleca ten produkt
Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji
Wszechstronny trymer z 10 wysokiej jakości narzędziami do stylizowania zarostu na twarzy, fryzury oraz owłosienia na ciele pozwoli Ci stworzyć swój własny, niepowtarzalny look. Samoostrzące się ostrza ze stali nierdzewnej, które nie ulegają stępieniu i nie wymagają oliwienia, pozwalają na precyzyjne przycinanie włosów.
Poznaj wszystkie korzyści

Do stylizacji zarostu na twarzy, fryzury i włosów na ciele

Jedno urządzenie do kompletnej stylizacji

  • 10w1: twarz, włosy i ciało

  • Samoostrzące się ostrza ze stali

  • Technologia BeardSense

  • 11 ustawień długości

Uniwersalny trymer do twarzy, głowy i ciała

Ten wszechstronny trymer wyposażono w aż 10 różnych narzędzi, co umożliwia wygodne przycinanie i stylizowanie zarostu oraz strzyżenie włosów na głowie i na ciele.

Równe przycięcie i ostre krawędzie

Trymer wraz z zestawem wielu nasadek grzebieniowych pozwala wybierać spośród 11 ustawień długości w zakresie 0,5–16 mm (precyzyjna regulacja co 1 mm) dla krótszego i dłuższego zarostu. Wąska konstrukcja nasadki trymera do precyzyjnego przycinania ułatwia tworzenie ostrych krawędzi i szczegółowe przycinanie. Metalowy trymer pozwala całkowicie pozbyć się zarostu z policzków, brody i szyi, aby uzyskać perfekcyjny styl.

Przycinanie włosów w strefach intymnych

Sprawne przycinanie włosów na ciele za pomocą specjalnej nasadki grzebieniowej.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

1800

Opinie

93%

poleca ten produkt

11/07/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonaly

Produkt świetny, super jakość , działa cicho i długo. Jestem Zachwycony.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-25

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1

Date of Use 2026-06-25

21/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

philips all in one

Produkt zawiera wszystkie potrzebne końcówki. Bateria jak na razie trzyma długo. Na plus ładowanie z ładowarki telefonicznej.

Zalety

Dużo koncówek. Bardzo dobrze radzi sobie z dużym i małym zarostem.

Wady

Brak twardego etui. Worek to jest porażka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

12/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo zadowolony właściciel All-in-One seria 7000

To już mój drugi trymer philipsa. Pierwszego kupiłem w czasie sławetnego covida, gdzie nie było możliwości odwiedzić fryzjera. Sam nauczyłem się obcinać i stylizować włosy na dwie długości z cieniowaniem dzięki tym wszystkim końcówkom. Zaoszczędziłem dzięki temu bardzo dużo pieniędzy ponieważ obcinam się min 1x w tygodniu. Po kilku latach końcówki tak mocno zużyłem (maszynka, ostrza i bateria nadal igła), że postanowiłem kupić nowy wyższy model zamiast osobno końcówki. Co nowy model ma lepszego?. Zaczynając od pierwszej bardzo dobrej rzeczy - w zestawie NIE ma ładowarki (poprzednia była specyficzna ze specjalnym gniazdem - brak takich w domu, problem w przypadku awarii). Teraz nowy model posiada kabel USB więc czy to na wyjazd czy to w domu zawsze się jakoś naładuje ;). Druga sprawa końcówki pasują zamiennie ze starej do nowej więc można miksować końcówkami - bardzo dobra decyzja Philipsa. Same końcówki przeszły ewolucję, jest więcej ustawień i możliwości regulacji np. co 0.2mm dzięki czemu można bardzo ładnie wycieniować włosy i zrobić łagodne przejścia. Brodę i resztę ciała też można śmiało ogarnąć. Sprzęt naprawdę polecam, można by nawet go śmieszkowo reklamować w internecie frazami typu "Fryzjerzy go nienawidzą...." ;) Pozdrawiam serdecznie

Zalety

Bateria, ergonomia, ostrza, mnogość końcówek i możliwość ich regulacji. Kompatybilność wsteczna z pozostałymi końcówkami innych trymerów philips, kabel USB zamiast specyficznej ładowaki.

Wady

Końcówki regulowane delikatnie wibrują wydając niechciane dźwięki (ledwo słyszalne)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1

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Przypisy

  1. Zakładając 2–3 użycia w tygodniu po około 11,5 minut każde