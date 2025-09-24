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Multigroom series 7000 12 w 1, do twarzy, włosów i ciała
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
MG7710/15
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Instrukcja obsługi
Wszystko (10)
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
MultigroomNasadka do ciała 5 mm
Nasadka grzebieniowa do brody 2 mm
MultigroomNasadka grzebieniowa do brody 1 mm
MultigroomRegulowana nasadka do brody
MultigroomNasadka grzebieniowa do włosów 9 mm
Multigroom Nasadka grzebieniowa do włosów 12 mm
MultigroomNasadka do ciała 3 mm
MultigroomNasadka grzebieniowa 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomTrymer do nosa i uszu
Beardtrimmer series 5000Precyzyjny trymer
Nożyk
Multigroom series 5000& 7000Minifolia
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Mój nowy trymer do brody lub golarka firmy Philips nie włącza się
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Trymer do nosa Philips nie działa