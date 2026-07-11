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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
12 nasadek
Technologia DualCut
Czas pracy — do 120 min
Możliwość korzystania pod prysznicem
Uniwersalny trymer do włosów jest wyposażony w zaawansowaną technologię DualCut, która zapewnia maksymalną precyzję. Jest on wyposażony w podwójne ostrza i zachowuje ostrość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania.
Uniwersalny trymer do włosów Philips Multigroom jest wyposażony w 12 nasadek zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji całego ciała.
Twórz wyraźne, proste linie i równomiernie przycinaj nawet najgrubsze włosy dzięki precyzyjnym stalowym ostrzom trymera do ciała i brody. Te niekorodujące ostrza nie rdzewieją i samoczynnie się ostrzą, dzięki czemu są trwalsze.
4.6
z 5
1800
Opinie
93%
poleca ten produkt
Blasznik
11/07/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonaly
Produkt świetny, super jakość , działa cicho i długo. Jestem Zachwycony.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-25
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7941/15 Wielofunkcyjny trymer 17w1
Date of Use 2026-06-25
atryda2
21/04/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
philips all in one
Produkt zawiera wszystkie potrzebne końcówki. Bateria jak na razie trzyma długo. Na plus ładowanie z ładowarki telefonicznej.
Zalety
Dużo koncówek. Bardzo dobrze radzi sobie z dużym i małym zarostem.
Wady
Brak twardego etui. Worek to jest porażka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Gac3k
12/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo zadowolony właściciel All-in-One seria 7000
To już mój drugi trymer philipsa. Pierwszego kupiłem w czasie sławetnego covida, gdzie nie było możliwości odwiedzić fryzjera. Sam nauczyłem się obcinać i stylizować włosy na dwie długości z cieniowaniem dzięki tym wszystkim końcówkom. Zaoszczędziłem dzięki temu bardzo dużo pieniędzy ponieważ obcinam się min 1x w tygodniu. Po kilku latach końcówki tak mocno zużyłem (maszynka, ostrza i bateria nadal igła), że postanowiłem kupić nowy wyższy model zamiast osobno końcówki. Co nowy model ma lepszego?. Zaczynając od pierwszej bardzo dobrej rzeczy - w zestawie NIE ma ładowarki (poprzednia była specyficzna ze specjalnym gniazdem - brak takich w domu, problem w przypadku awarii). Teraz nowy model posiada kabel USB więc czy to na wyjazd czy to w domu zawsze się jakoś naładuje ;). Druga sprawa końcówki pasują zamiennie ze starej do nowej więc można miksować końcówkami - bardzo dobra decyzja Philipsa. Same końcówki przeszły ewolucję, jest więcej ustawień i możliwości regulacji np. co 0.2mm dzięki czemu można bardzo ładnie wycieniować włosy i zrobić łagodne przejścia. Brodę i resztę ciała też można śmiało ogarnąć. Sprzęt naprawdę polecam, można by nawet go śmieszkowo reklamować w internecie frazami typu "Fryzjerzy go nienawidzą...." ;) Pozdrawiam serdecznie
Zalety
Bateria, ergonomia, ostrza, mnogość końcówek i możliwość ich regulacji. Kompatybilność wsteczna z pozostałymi końcówkami innych trymerów philips, kabel USB zamiast specyficznej ładowaki.
Wady
Końcówki regulowane delikatnie wibrują wydając niechciane dźwięki (ledwo słyszalne)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla All-in-One seria 7000 MG7935/15 Wielofunkcyjny trymer 15w1