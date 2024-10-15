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  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach

Philips Ovi Dual Basket z serii 3000Podwójny koszyk

NA352/00

5
| (20) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
Frytkownica dwukomorowa 9L. Dwa kosze dla różnych porcji. Frytkownica beztłuszczowa Rapid Air Plus. Obiady i przystawki gotowe razem. Do 70% oszczędności.
Poznaj wszystkie korzyści

Zawsze chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone dania

Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach

  • Z myślą o zbilansowanych posiłkach

  • 2 kosze, 2 rozmiary

  • Wszystko gotowe w tym samym czasie

Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir Plus

Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir Plus

Zapomnij o przypalonych daniach. Frytkownica beztłuszczowa z opatentowaną technologią RapidAir Plus optymalizuje cyrkulację ciepła - nie tylko krąży wokół jedzenia, ale je przenika. Za każdym razem Twoje potrawy będą chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone. Frytkownica na gorące powietrze gwarantuje perfekcyjne rezultaty.

2 szuflady o 2 rozmiarach dopasowane do każdego posiłku

2 szuflady o 2 rozmiarach dopasowane do każdego posiłku

Frytkownica dwukomorowa 9L z 2 szufladami o różnych rozmiarach - duża idealna do dań głównych, frytek i ulubionych potraw dla rodziny. W mniejszej przyrządzisz przystawki, warzywa i przekąski. Air fryer dwukomorowy daje pełną elastyczność w kuchni.

Oba dania mogą być gotowe w tym samym czasie.

Oba dania mogą być gotowe w tym samym czasie.

Automatycznie zsynchronizuj czas gotowania w 2 szufladach frytkownicy dwukomorowej - podaj wszystkie potrawy jako jeden świeży i gorący posiłek. Frytkownica beztłuszczowa z funkcją synchronizacji eliminuje problem zimnych dań. Wszystko gotowe jednocześnie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

20

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

15/10/2024

Česká republika

Česká republika

Úspora času i obrovské možnosti při vaření

O koupi horkovzdušné fritézy jsem nikdy neuvažovala. Inspirovala mě maminka, která si vybrala stejnou značku, jen menší model, protože jsou doma jen dva. Potom, co jsem u ní ochutnala pár jídel, tak už jsem objednávala fritézu pro nás. Zvolila jsem dva košíky, protože je nás doma více a navíc se mi líbila možnost používat každý košík na jiné jídlo. Fritézu využívám několikrát do týdne. Jak na obědy a večeře, tak na svačiny, kdy třeba zapékám pečivo. Baví mě zkoušet co všechno se dá ve fritéze připravit, hodně mě inspirují recept v aplikaci, kterou jsem si k fritéze stáhla. 18 letá dcera si ve fritéze připravuje jídlo sebou na internát, různé kuřecí plátky, krevety zeleninu. Už jsme v ní zkoušeli i domácí rohlíky a povedly se na jedničku. Nebo taková slanina ke snídani, ta je nepřekonatelná. Jo, a skvěle se udržuje. Hladké povrchy stačí jen umýt vlažnou vodou, když dělám něco mastnějšího, tak přidám kapku čistícího prostředku. Takže doporučuji všem a oceňuji množství pokrmů, které s ní můžu vykouzlit. Vždycky se těším, co nás nového napadne vyzkoušet.

Zalety

široké možnosti použití, mnoho receptů v aplikaci, dostatečně prostorná pro běžnou rodinu, velice snadná údržba

Wady

nenašla jsem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

06/10/2025

България

България

двете кошници са много голямо улеснение

харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно

Zalety

може да готви двя неща едновременно

Wady

не намирам

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

18/07/2025

България

България

Продукта е лесен за ползване

Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели

Zalety

може да готви двя неща едновременно

Wady

не намирам

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

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Przypisy

  1. W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.

  2. Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.

  3. Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.