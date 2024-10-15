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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Z myślą o zbilansowanych posiłkach
2 kosze, 2 rozmiary
Wszystko gotowe w tym samym czasie
Zapomnij o przypalonych daniach. Frytkownica beztłuszczowa z opatentowaną technologią RapidAir Plus optymalizuje cyrkulację ciepła - nie tylko krąży wokół jedzenia, ale je przenika. Za każdym razem Twoje potrawy będą chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone. Frytkownica na gorące powietrze gwarantuje perfekcyjne rezultaty.
Frytkownica dwukomorowa 9L z 2 szufladami o różnych rozmiarach - duża idealna do dań głównych, frytek i ulubionych potraw dla rodziny. W mniejszej przyrządzisz przystawki, warzywa i przekąski. Air fryer dwukomorowy daje pełną elastyczność w kuchni.
Automatycznie zsynchronizuj czas gotowania w 2 szufladach frytkownicy dwukomorowej - podaj wszystkie potrawy jako jeden świeży i gorący posiłek. Frytkownica beztłuszczowa z funkcją synchronizacji eliminuje problem zimnych dań. Wszystko gotowe jednocześnie.
5.0
z 5
20
Opinie
100%
poleca ten produkt
Elly Kol
15/10/2024
Česká republika
Úspora času i obrovské možnosti při vaření
O koupi horkovzdušné fritézy jsem nikdy neuvažovala. Inspirovala mě maminka, která si vybrala stejnou značku, jen menší model, protože jsou doma jen dva. Potom, co jsem u ní ochutnala pár jídel, tak už jsem objednávala fritézu pro nás. Zvolila jsem dva košíky, protože je nás doma více a navíc se mi líbila možnost používat každý košík na jiné jídlo. Fritézu využívám několikrát do týdne. Jak na obědy a večeře, tak na svačiny, kdy třeba zapékám pečivo. Baví mě zkoušet co všechno se dá ve fritéze připravit, hodně mě inspirují recept v aplikaci, kterou jsem si k fritéze stáhla. 18 letá dcera si ve fritéze připravuje jídlo sebou na internát, různé kuřecí plátky, krevety zeleninu. Už jsme v ní zkoušeli i domácí rohlíky a povedly se na jedničku. Nebo taková slanina ke snídani, ta je nepřekonatelná. Jo, a skvěle se udržuje. Hladké povrchy stačí jen umýt vlažnou vodou, když dělám něco mastnějšího, tak přidám kapku čistícího prostředku. Takže doporučuji všem a oceňuji množství pokrmů, které s ní můžu vykouzlit. Vždycky se těším, co nás nového napadne vyzkoušet.
Zalety
široké možnosti použití, mnoho receptů v aplikaci, dostatečně prostorná pro běžnou rodinu, velice snadná údržba
Wady
nenašla jsem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Nad89
06/10/2025
България
двете кошници са много голямо улеснение
харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно
Zalety
може да готви двя неща едновременно
Wady
не намирам
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Негованчев
18/07/2025
България
Продукта е лесен за ползване
Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели
Zalety
може да готви двя неща едновременно
Wady
не намирам
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.
Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.
Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.