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  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
  • Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach

Philips Ovi Dual Basket z serii 3000Frytownica na gorące powietrze Dual Basket Airfryer

NA353/10

5
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach
Urządzenie Philips Ovi z serii 3000 z dwoma koszami umożliwia przygotowywanie posiłków tak, aby dwie potrawy były gorące i gotowe jednocześnie. Przyrządzaj smaczne i zdrowe posiłki dzięki dużej szufladzie, w której przygotujesz danie dla całej rodziny, oraz mniejszej, przeznaczonej na przystawki lub dania dla jednej osoby.
Poznaj wszystkie korzyści

Zawsze chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone dania

Zaprojektowana z myślą o smacznych i zbilansowanych posiłkach

  • Z myślą o zbilansowanych posiłkach

Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir Plus

Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir Plus

Zapomnij o przypalonych lub niedopieczonych daniach. Nasza opatentowana konstrukcja optymalizuje cyrkulację ciepła, tak aby nie tylko krążyło ono wokół jedzenia, ale także je przenikało. Dzięki temu za każdym razem Twoje potrawy będą chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone.

2 szuflady o 2 rozmiarach dopasowane do każdego posiłku

2 szuflady o 2 rozmiarach dopasowane do każdego posiłku

2 szuflady frytownicy: duża szuflada jest idealna do dań głównych, frytek i innych ulubionych dań. W mniejszej szufladzie możesz przyrządzić przystawki, warzywa i przekąski.

Oba dania mogą być gotowe w tym samym czasie.

Oba dania mogą być gotowe w tym samym czasie.

Automatycznie zsynchronizuj czas gotowania w 2 szufladach, aby podać wszystkie potrawy jako jeden świeży i gorący posiłek.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Zalety

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Wady

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Zalety

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Wady

velikost přístroje, mírná hlučnost

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Zalety

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Wady

rozměrnost

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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Przypisy

  1. W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.

  2. Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.

  3. Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.