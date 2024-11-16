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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Z myślą o zbilansowanych posiłkach
Zapomnij o przypalonych lub niedopieczonych daniach. Nasza opatentowana konstrukcja optymalizuje cyrkulację ciepła, tak aby nie tylko krążyło ono wokół jedzenia, ale także je przenikało. Dzięki temu za każdym razem Twoje potrawy będą chrupiące, delikatne i równomiernie upieczone.
2 szuflady frytownicy: duża szuflada jest idealna do dań głównych, frytek i innych ulubionych dań. W mniejszej szufladzie możesz przyrządzić przystawki, warzywa i przekąski.
Automatycznie zsynchronizuj czas gotowania w 2 szufladach, aby podać wszystkie potrawy jako jeden świeży i gorący posiłek.
5.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Sweet.girl
16/11/2024
Česká republika
Skvělý pomocník do kuchyně
Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.
Zalety
Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.
Wady
Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Chef123
29/10/2024
Česká republika
Zdravé pečení
O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.
Zalety
moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití
Wady
velikost přístroje, mírná hlučnost
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Zuzina68
29/10/2024
Česká republika
Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře
Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.
Zalety
snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba
Wady
rozměrnost
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
W porównaniu ze świeżymi frytkami usmażonymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu.
Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.
Test wykonany na kiełbaskach w lewym koszu w porównaniu z tradycyjnymi piekarnikami konwekcyjnymi.