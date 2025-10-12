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NA460/00
Zajmuje o 45% mniej miejsca
2 kosze (jeden na drugim), podwójna porcja
Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir
Przygotujesz 2 dania w tym samym czasie
Nasz pionowy, wielofunkcyjny Ovi z dwoma koszami układanymi jeden na drugim ułatwia przygotowywanie pysznych posiłków i pozwala oszczędzić 45% miejsca na blacie*.
Philips Ovi o pojemności 10 l z dwoma koszami po 5 l. Nasze Ovi idealne dla rodziny z łatwością poradzi sobie z upieczeniem nawet 1,4 kg frytek, 2 kg warzyw lub 24 udek z kurczaka. W każdym koszyku o pojemności 5 l z łatwością zmieścić się także cały kurczak o wadze 1,2 kg.
Technologia RapidAir zapewnia idealnie chrupiące i delikatne posiłki. Gorące powietrze krąży wokół jedzenia od góry, co sprawia, że posiłki są równomiernie ugotowane za każdym razem
Opinie
W porównaniu z innymi modelami Philips Ovi z dwoma koszami
W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu
Wewnętrzny pomiar laboratoryjny NA46x na łososiu i piersi kurczaka w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania