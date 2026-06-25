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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Zajmuje o 45% mniej miejsca
2 kosze (jeden na drugim), podwójna porcja
Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir
Przygotujesz 2 dania w tym samym czasie
Nasz pionowy, wielofunkcyjny Ovi z dwoma koszami układanymi jeden na drugim ułatwia przygotowywanie pysznych posiłków i pozwala oszczędzić 45% miejsca na blacie*.
Philips Ovi o pojemności 10 l z dwoma koszami po 5 l. Nasze Ovi idealne dla rodziny z łatwością poradzi sobie z upieczeniem nawet 1,4 kg frytek, 2 kg warzyw lub 24 udek z kurczaka. W każdym koszyku o pojemności 5 l z łatwością zmieścić się także cały kurczak o wadze 1,2 kg.
Technologia RapidAir zapewnia idealnie chrupiące i delikatne posiłki. Gorące powietrze krąży wokół jedzenia od góry, co sprawia, że posiłki są równomiernie ugotowane za każdym razem
5.0
z 5
21
Opinie
100%
poleca ten produkt
Megan734
25/06/2026
Polska
Część promocji
Gotowanie stało się przyjemniejsze
Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Logot14
24/06/2026
Polska
Część promocji
Wygodne użytkowanie
Moja opinia o frytkownicy beztłuszczowej Philips Ovi Stacked Dual Basket serii 4000 NA462/80 jest bardzo pozytywna. Podczas testowania udało mi się przygotować wiele zdrowych, smacznych i szybkich dań. Urządzenie jest wygodne w użytkowaniu oraz łatwe do utrzymania w czystości. Dużym atutem są dwie oddzielne komory, które pozwalają na niezależne ustawienie czasu i temperatury dla różnych potraw. To praktyczne rozwiązanie, które znacznie ułatwia codzienne gotowanie.”
Zalety
Wygodny w użytkowaniu, szybki, intuicyjny przestronny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-21
Helga88
23/06/2026
Polska
Część promocji
Przemyślany airfryer
Po kilku użyciach mogę powiedzieć, że urządzenie bardzo dobrze sprawdza się w codziennym gotowaniu. Najbardziej podoba mi się możliwość jednoczesnego przygotowywania dwóch różnych dań dzięki niezależnym ustawieniom dla każdej szuflady. Korzystam również z aplikacji HomeID, która zawiera wiele ciekawych przepisów oraz gotowe programy. Wypróbowałam już kilka z nich i za każdym razem byłam zadowolona z efektu. Szczególnie lubię przygotowywać warzywa, ponieważ wychodzą idealnie upieczone i bardzo smaczne. Przydatną funkcją jest także sygnał przypominający o konieczności wymieszania lub obrócenia produktów podczas pieczenia. Dużą zaletą jest łatwość czyszczenia. Kosze można bez problemu umyć w zmywarce. Doceniam też to, że latem urządzenie nie nagrzewa mieszkania tak mocno jak piekarnik. Warto jednak pamiętać, że jest ono dość duże i ciężkie, dlatego najlepiej od razu znaleźć dla niego stałe miejsce na blacie. Dla mnie nie stanowi to problemu, biorąc pod uwagę wygodę użytkowania i efekty gotowania.
Zalety
Dwie niezależne szuflady. Aplikacja HomeID. Możliwość mycia koszy w zmywarce. Bardzo dobre efekty pieczenia.
Wady
Dość ciężkie, więc wymaga stałego miejsca na blacie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
W porównaniu z innymi modelami Philips Ovi z dwoma koszami
W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu
Wewnętrzny pomiar laboratoryjny NA46x na łososiu i piersi kurczaka w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania