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  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
  • Podwójna porcja, 45% mniej miejsca

Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000Airfryer

NA462/80

5
| (21) Opinie | 100% poleca ten produkt
Podwójna porcja, 45% mniej miejsca
Nasz pionowy Philips Ovi z dwoma koszami pozwala przygotować dwa pełne posiłki jednocześnie, oszczędzając miejsce. Co więcej, dzięki technologii Vertical RapidAir smak posiłków jest zawsze niezwykle wyraźny i delikatny.
Poznaj wszystkie korzyści

Obie potrawy przygotowane idealnie i gotowe razem

Podwójna porcja, 45% mniej miejsca

  • Zajmuje o 45% mniej miejsca

  • 2 kosze (jeden na drugim), podwójna porcja

  • Chrupiące i równomiernie upieczone potrawy dzięki technologii RapidAir

  • Przygotujesz 2 dania w tym samym czasie

Piętrowa konstrukcja zajmuje połowę miejsca na blacie

Piętrowa konstrukcja zajmuje połowę miejsca na blacie

Nasz pionowy, wielofunkcyjny Ovi z dwoma koszami układanymi jeden na drugim ułatwia przygotowywanie pysznych posiłków i pozwala oszczędzić 45% miejsca na blacie*.

2 kosze układane jeden na drugim, podwójna pojemność

2 kosze układane jeden na drugim, podwójna pojemność

Philips Ovi o pojemności 10 l z dwoma koszami po 5 l. Nasze Ovi idealne dla rodziny z łatwością poradzi sobie z upieczeniem nawet 1,4 kg frytek, 2 kg warzyw lub 24 udek z kurczaka. W każdym koszyku o pojemności 5 l z łatwością zmieścić się także cały kurczak o wadze 1,2 kg.

Chrupiące, równomiernie ugotowane i zawierające do 90% mniej tłuszczu**

Chrupiące, równomiernie ugotowane i zawierające do 90% mniej tłuszczu**

Technologia RapidAir zapewnia idealnie chrupiące i delikatne posiłki. Gorące powietrze krąży wokół jedzenia od góry, co sprawia, że posiłki są równomiernie ugotowane za każdym razem

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

21

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

25/06/2026

Polska

Polska

Gotowanie stało się przyjemniejsze

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

24/06/2026

Polska

Polska

Wygodne użytkowanie

Moja opinia o frytkownicy beztłuszczowej Philips Ovi Stacked Dual Basket serii 4000 NA462/80 jest bardzo pozytywna. Podczas testowania udało mi się przygotować wiele zdrowych, smacznych i szybkich dań. Urządzenie jest wygodne w użytkowaniu oraz łatwe do utrzymania w czystości. Dużym atutem są dwie oddzielne komory, które pozwalają na niezależne ustawienie czasu i temperatury dla różnych potraw. To praktyczne rozwiązanie, które znacznie ułatwia codzienne gotowanie.”

Zalety

Wygodny w użytkowaniu, szybki, intuicyjny przestronny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-21

23/06/2026

Polska

Polska

Przemyślany airfryer

Po kilku użyciach mogę powiedzieć, że urządzenie bardzo dobrze sprawdza się w codziennym gotowaniu. Najbardziej podoba mi się możliwość jednoczesnego przygotowywania dwóch różnych dań dzięki niezależnym ustawieniom dla każdej szuflady. Korzystam również z aplikacji HomeID, która zawiera wiele ciekawych przepisów oraz gotowe programy. Wypróbowałam już kilka z nich i za każdym razem byłam zadowolona z efektu. Szczególnie lubię przygotowywać warzywa, ponieważ wychodzą idealnie upieczone i bardzo smaczne. Przydatną funkcją jest także sygnał przypominający o konieczności wymieszania lub obrócenia produktów podczas pieczenia. Dużą zaletą jest łatwość czyszczenia. Kosze można bez problemu umyć w zmywarce. Doceniam też to, że latem urządzenie nie nagrzewa mieszkania tak mocno jak piekarnik. Warto jednak pamiętać, że jest ono dość duże i ciężkie, dlatego najlepiej od razu znaleźć dla niego stałe miejsce na blacie. Dla mnie nie stanowi to problemu, biorąc pod uwagę wygodę użytkowania i efekty gotowania.

Zalety

Dwie niezależne szuflady. Aplikacja HomeID. Możliwość mycia koszy w zmywarce. Bardzo dobre efekty pieczenia.

Wady

Dość ciężkie, więc wymaga stałego miejsca na blacie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

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Przypisy

  1. W porównaniu z innymi modelami Philips Ovi z dwoma koszami

  2. W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy do smażenia na głębokim tłuszczu

  3. Wewnętrzny pomiar laboratoryjny NA46x na łososiu i piersi kurczaka w porównaniu z piekarnikiem klasy A. Wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu przygotowania