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Produkcja zakończona

Oryginalne miniradio

OR2000B/12

Wyznaczaj trendy z oryginalnym miniradiem

Oryginalne miniradio firmy Philips przywraca radość ze słuchania muzyki. To piękne urządzenie w stylu retro zapewnia potężne basy dzięki systemowi Bass Reflex. Jest równeż wyposażone w duże, podświetlane pokrętło do analogowego strojenia, dzięki czemu wyszukanie ulubionych stacji radiowych jest dziecinnie proste.

Poznaj wszystkie korzyści

Wyznaczaj trendy z oryginalnym miniradiem

  • FM/MW

  • Wejście audio

  • 3 W

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Strojenie analogowych stacji radiowych FM/MW

Strojenie analogowych stacji radiowych FM/MW

Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

Twórcy tego miniradia czerpali inspirację z oryginalnego radia z 1955 roku. Współczesna wersja urządzenia zapożycza ważne elementy z tamtego legendarnego modelu firmy Philips, znanego również jako Philetta „BF 102 U”. W tamtych czasach to małe radio zadziwiło użytkowników prostym wzornictwem, wspaniałym dźwiękiem i krystalicznie czystym odbiorem. Doświadczenia firmy Philips związane z odbiornikami radiowymi sięgają 1927 roku. W ciągu kilku dekad wiele modeli zyskało sławę i stało się gratką dla kolekcjonerów.

Specyfikacja techniczna

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