Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

Twórcy tego miniradia czerpali inspirację z oryginalnego radia z 1955 roku. Współczesna wersja urządzenia zapożycza ważne elementy z tamtego legendarnego modelu firmy Philips, znanego również jako Philetta „BF 102 U”. W tamtych czasach to małe radio zadziwiło użytkowników prostym wzornictwem, wspaniałym dźwiękiem i krystalicznie czystym odbiorem. Doświadczenia firmy Philips związane z odbiornikami radiowymi sięgają 1927 roku. W ciągu kilku dekad wiele modeli zyskało sławę i stało się gratką dla kolekcjonerów.