Kupila philips parnu postaju, u jamstvenom roku ubrzo nakon koristenja počela curit voda iz nje, bila na servisu, ništa nije popravljeno i dalje curi voda i to nakon što se uključi iscuri litra vode, a nakon što se isključi iz struje, u pegli počinje nešto kao kuhati i bučati pola sata nakon što je isključena. Plaćena 479 eura, a neupotrebljiva. Moja preporuka: nemojte kupovat parne postaje philips.