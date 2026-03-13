Nowa seria generatorów pary Philips PerfectCare 7000 została zaprojektowana z myślą o łatwym prasowaniu przy użyciu automatycznego wyrzutu pary. Dzięki technologii czujnika ruchu, silny strumień pary jest uwalniany automatycznie po rozpoczęciu prasowania. Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach nadających się do prasowania.