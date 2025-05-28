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Wszystkie serie

  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
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  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
  • Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary

Generator pary PerfectCareserii 7000

PSG7300/70

4.9
| (110) Opinie | 100% poleca ten produkt
Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary
Nowa seria generatorów pary Philips PerfectCare 7000 została zaprojektowana z myślą o łatwym prasowaniu przy użyciu automatycznego wyrzutu pary. Dzięki technologii czujnika ruchu, silny strumień pary jest uwalniany automatycznie po rozpoczęciu prasowania. Technologia OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń na wszystkich tkaninach nadających się do prasowania.
Poznaj wszystkie korzyści

Prasowanie bez wysiłku. Doskonałe rezultaty.

Szybkie prasowanie z automatycznym wyrzutem pary

  • Automatyczny wyrzut pary dzięki czujnikowi ruchu

  • Prasowanie w pionie

  • OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń

  • Ciągły strumień pary do 170 g/min i silne uderzenie pary do 650 g

  • 1 godzina prasowania z dużym zbiornikiem na wodę o pojemności 1,5 l

Inteligentny automatyczny wyrzut pary

Inteligentny automatyczny wyrzut pary

Technologia czujnika ruchu wykrywa ruch żelazka po tkaninie i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Ciesz się bezwysiłkowym i szybkim prasowaniem, podczas gdy żelazko dostosowuje ustawienia pary za Ciebie.

Silnik TurboPower gwarantuje potężną moc pary

Silnik TurboPower gwarantuje potężną moc pary

Silnik TurboPower gwarantuje lepsze efekty prasowania, bez zbędnych przestojów w uwalnianiu pary. Dodatkowo ogranicza powstawanie mokrych plam na ubraniach podczas prasowania*, dzięki czemu są one gotowe do założenia od razu, bez konieczności czekania na wyschnięcie.

Stopa SteamGlide Elite zapewnia wyjątkowo dobry poślizg po tkaninie

Stopa SteamGlide Elite zapewnia wyjątkowo dobry poślizg po tkaninie

Stopa SteamGlide Elite to nasza najnowsza i najbardziej zaawansowana technologia zapewniająca najwyższy poślizg i doskonałą odporność na zarysowania. Zaawansowana warstwa nanotytanowa zapewnia doskonały poślizg na wszystkich ubraniach, zapewniając najszybsze rezultaty.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

110

Opinie

100%

poleca ten produkt

28/05/2025

Polska

Polska

Stylowy wyrzut pary

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam przyjemność testować ten generator pary przez dwa tygodnie i jestem pod ogromnym wrażeniem jego mocy. Moja generacja X przestała prasować rzeczy jednak z takim urządzeniem ta czynność staje się dużo lżejsza. Samo żelazko bardzo lekkie i wygodne, łatwe materiały łatwo i szybko wyprasuje w powietrzu ale np spodnie garniturowe wymagały deski do prasowania. Na desce czuć ten wyrzut pary, żelazko płynie po tkaninie. Starannie i pięknie wykonane, kabel jest zdecydowanie wystarczajy i chowa się w generatorze.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000

28/05/2025

Polska

Polska

Generator pary

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Generator pary pozytywnie mnie zaskoczył. Prasowanie stało się dużo szybsze i łatwiejsze – nie muszę już sortować ubrań według tkanin, bo urządzenie samo dostosowuje temperaturę. Para jest silna i ciągła, co świetnie radzi sobie nawet z trudnymi zagnieceniami. Duży plus za pojemny zbiornik na wodę i intuicyjną obsługę. Sprzęt prezentuje się nowocześnie i solidnie. To zdecydowanie duży krok w stronę wygody w codziennych obowiązkach.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000

27/05/2025

Polska

Polska

Przepiękny design! Duża wygoda i komfort!

Wspaniałe urządzenie pod każdym względem. Przepięknie wygląda! Niejeden miłośnik designu się w nim zakocha. Jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Opcja prasowania w pionie z sążnym wyrzutem pary jest doskonała. Możliwość odświeżenia odzieży - to u mnie diamencik - świetnie sobie z tym radzi. Para nie pozostawia mokrych plam co jest dla mnie bardzo ważne - ciuch od razu nadaje się do ubrania (i jest higieniczny). Opcja automatycznego wyłączenia gdy wykryje brak pracy - idealna dla zapominalskich. Radzi sobie z każdym materiałem - od delikatnego jedwabiu po sztywny jeans. Jest lekkie i ergonomiczne a duży pojemnik na wodę pozwala na komfort pracy aż do 1 godziny. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000

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Przypisy

  1. vs Generatory pary Philips serii 8000 (PSG8000)

  2. w porównaniu do trybu MAX

  3. Testowane przez niezależne labolatorium na obecność bakterii typu Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 z 1 minutą gotowania na parze