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Automatyczny wyrzut pary dzięki czujnikowi ruchu
Prasowanie w pionie
OptimalTEMP gwarantuje brak przypaleń
Ciągły strumień pary do 170 g/min i silne uderzenie pary do 650 g
1 godzina prasowania z dużym zbiornikiem na wodę o pojemności 1,5 l
Technologia czujnika ruchu wykrywa ruch żelazka po tkaninie i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Ciesz się bezwysiłkowym i szybkim prasowaniem, podczas gdy żelazko dostosowuje ustawienia pary za Ciebie.
Silnik TurboPower gwarantuje lepsze efekty prasowania, bez zbędnych przestojów w uwalnianiu pary. Dodatkowo ogranicza powstawanie mokrych plam na ubraniach podczas prasowania*, dzięki czemu są one gotowe do założenia od razu, bez konieczności czekania na wyschnięcie.
Stopa SteamGlide Elite to nasza najnowsza i najbardziej zaawansowana technologia zapewniająca najwyższy poślizg i doskonałą odporność na zarysowania. Zaawansowana warstwa nanotytanowa zapewnia doskonały poślizg na wszystkich ubraniach, zapewniając najszybsze rezultaty.
4.9
z 5
110
Opinie
100%
poleca ten produkt
Karolcia98
28/05/2025
Polska
Stylowy wyrzut pary
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam przyjemność testować ten generator pary przez dwa tygodnie i jestem pod ogromnym wrażeniem jego mocy. Moja generacja X przestała prasować rzeczy jednak z takim urządzeniem ta czynność staje się dużo lżejsza. Samo żelazko bardzo lekkie i wygodne, łatwe materiały łatwo i szybko wyprasuje w powietrzu ale np spodnie garniturowe wymagały deski do prasowania. Na desce czuć ten wyrzut pary, żelazko płynie po tkaninie. Starannie i pięknie wykonane, kabel jest zdecydowanie wystarczajy i chowa się w generatorze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000
Misiaczek2
28/05/2025
Polska
Generator pary
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Generator pary pozytywnie mnie zaskoczył. Prasowanie stało się dużo szybsze i łatwiejsze – nie muszę już sortować ubrań według tkanin, bo urządzenie samo dostosowuje temperaturę. Para jest silna i ciągła, co świetnie radzi sobie nawet z trudnymi zagnieceniami. Duży plus za pojemny zbiornik na wodę i intuicyjną obsługę. Sprzęt prezentuje się nowocześnie i solidnie. To zdecydowanie duży krok w stronę wygody w codziennych obowiązkach.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000
darrunieczka
27/05/2025
Polska
Przepiękny design! Duża wygoda i komfort!
Wspaniałe urządzenie pod każdym względem. Przepięknie wygląda! Niejeden miłośnik designu się w nim zakocha. Jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze. Opcja prasowania w pionie z sążnym wyrzutem pary jest doskonała. Możliwość odświeżenia odzieży - to u mnie diamencik - świetnie sobie z tym radzi. Para nie pozostawia mokrych plam co jest dla mnie bardzo ważne - ciuch od razu nadaje się do ubrania (i jest higieniczny). Opcja automatycznego wyłączenia gdy wykryje brak pracy - idealna dla zapominalskich. Radzi sobie z każdym materiałem - od delikatnego jedwabiu po sztywny jeans. Jest lekkie i ergonomiczne a duży pojemnik na wodę pozwala na komfort pracy aż do 1 godziny. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Generator pary PerfectCare z serii 7000
vs Generatory pary Philips serii 8000 (PSG8000)
w porównaniu do trybu MAX
Testowane przez niezależne labolatorium na obecność bakterii typu Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 z 1 minutą gotowania na parze