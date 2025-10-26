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PSG8200/70
OptimalTEMP – bez regulacji temperatury, chroni przed przypaleniami
Inteligenty automatyczny wyrzut pary dzięki czujnikowi ruchu
Lekkie żelazko - wygodne prasowanie w pionie
1 godzina prasowania dzięki dużemu zbiornikowi wody o pojemności 1,4 l
Łatwy system odkamieniania umożliwiający prostą konserwację
Silnik parowy TurboPower zapewnia lepsze prasowanie i silniejszy strumień pary. Redukuje liczbę mokrych plam podczas prasowania***, dzięki czemu ubrania są gotowe do noszenia od razu.
Technologia OptimalTEMP gwarantuje bezpieczne prasowanie wszystkich tkanin nadających się do prasowania. Możesz bez obaw prasować bawełniane koszule a po nich delikatne, jedwabne bluzki – bez czekania na ostudzenie żelazka i regulacji temperatury. Generator pary nie przypali Twoich ubrań, nawet jeśli zostawisz żelazko na desce.
Technologia inteligentnego czujnika ruchu AI wykrywa ruch żelazka i automatycznie uwalnia silny strumień pary. Prasuj łatwo i szybko — żelazko wykona pracę za Ciebie.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Zalety
Preporucila bih svima.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Zalety
Лек, удобен
Wady
Не намирам такива
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Euromonitor International. Zgodnie z definicją kategorii żelazek: sprzedaż w ujęciu ilościowym, dane za 2025.
W porównaniu z generatorami Philips PSG8000.
W porównaniu do trybu MAX.
Badanie przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję, obejmujące bakterie Escherichia coli 8739, bakterie gronkowca złocistego ATCC 6538 i drożdżaki Candida albicans ATCC 10231, z zastosowaniem pary przez 1 minutę.