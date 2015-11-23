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Produkcja zakończona
Ostrza TripleTrack
Ruchome głowice golące
Ponad 60 minut pracy na zasilaniu akumulatorowym wystarcza na 21-krotne golenie. Pełne naładowanie trwa godzinę więc golarka zawsze jest gotowa pracy
System podwójnych ostrzy wbudowany w naszych golarkach elektrycznych unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie
Golarka automatycznie dopasowuje się do kształtu twarzy i szyi, zapewniając gładsze golenie
4.1
z 5
30
Opinie
90%
poleca ten produkt
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mkaczorr95
08/12/2014
Polska
produkt naprawdę funkcjonalny
Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mlangus
03/02/2014
Polska
PRODUKT GODNY POLECENIA
INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver