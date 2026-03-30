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Produkcja zakończona
Przycinanie, modelowanie i golenie
3× ostrze OneBlade Original
Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade
Ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną efektywność.
Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne stylizowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na włosach każdej długości.
Pasuje do golarek OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) oraz OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną skuteczność. Gdy na ostrzu pojawi się ikona wymiany, jego wydajność może nie być optymalna. Ikona ta sygnalizuje, że należy rozważyć wymianę ostrza, aby zagwarantować pełen komfort golenia.
4.5
z 5
312
Opinie
90%
poleca ten produkt
Krzysztof Ant.
30/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ostrza OneBlade
Wymienne ostrze OneBlade OneBlade QP250/50 5 x są bardzo dobre jakościowo. Ostrzami OneBlade 360 nigdy się dobrze nie ogoliłem. Dobra cena 5 ostrzy w promocji.
Zalety
Dobra jakość i cena na promocji
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP250/50 5 x Wymienne ostrze OneBlade
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP250/50 5 x Wymienne ostrze OneBlade
jozafat
24/02/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Goli klatkę piersiową, pod pachami, nie podrażnia
Doskonały. Goli wszystko na całym ciele. Nie tępi się szybko
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP229/52 2 ostrza SkinProtect
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP229/52 2 ostrza SkinProtect
Kinga00
08/07/2025
Polska
Polecam oryginały
Ostrza dobrze golą, nie podrażniają skóry. Jedno ostrze wystarcza na kilka miesięcy. Zamienniki to szajs.
Zalety
Wydajność, jakość, bezpieczeństwo
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP250/50 5 x Wymienne ostrze OneBlade
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP250/50 5 x Wymienne ostrze OneBlade
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.