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  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
  • Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości

OneBlade4 x Wymienne ostrze

QP240/50

4.5
| (312) Opinie | 90% poleca ten produkt
Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości
Podwójny system ochrony złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na włosach każdej długości.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

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Ten produkt

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Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinanie, stylizowanie i golenie włosów dowolnej długości

  • Przycinanie, stylizowanie i golenie

  • 4× ostrze OneBlade Original

  • Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

  • Ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną efektywność.

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne stylizowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk, który doskonale sprawdza się na włosach każdej długości.

Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

Pasuje do golarek OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) oraz OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Ostrze, które łatwo się nie stępi

Ostrze, które łatwo się nie stępi

Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzymuje do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną skuteczność. Gdy na ostrzu pojawi się ikona wymiany, jego wydajność może nie być optymalna. Ikona ta sygnalizuje, że należy rozważyć wymianę ostrza, aby zagwarantować pełen komfort golenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

312

Opinie

90%

poleca ten produkt

30/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ostrza OneBlade

Wymienne ostrze OneBlade OneBlade QP250/50 5 x są bardzo dobre jakościowo. Ostrzami OneBlade 360 nigdy się dobrze nie ogoliłem. Dobra cena 5 ostrzy w promocji.

Zalety

Dobra jakość i cena na promocji

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP250/50 5 x Wymienne ostrze OneBlade

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP250/50 5 x Wymienne ostrze OneBlade

24/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Goli klatkę piersiową, pod pachami, nie podrażnia

Doskonały. Goli wszystko na całym ciele. Nie tępi się szybko

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP229/52 2 ostrza SkinProtect

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP229/52 2 ostrza SkinProtect

08/07/2025

Polska

Polska

Polecam oryginały

Ostrza dobrze golą, nie podrażniają skóry. Jedno ostrze wystarcza na kilka miesięcy. Zamienniki to szajs.

Zalety

Wydajność, jakość, bezpieczeństwo

Wady

Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP250/50 5 x Wymienne ostrze OneBlade

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP250/50 5 x Wymienne ostrze OneBlade

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Optymalny sposób golenia w przypadku pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.