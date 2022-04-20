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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
QT4005/15
Produkcja zakończona
Czy mogę używać golarki podłączonej do gniazdka?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Jak czyścić golarkę Philips?
Jak przycinać brodę za pomocą urządzenia Philips?
Czy golarkę Philips można płukać wodą?
Jak ładować golarkę, trymer lub maszynkę do strzyżenia włosów Philips?
Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Jak założyć/zdjąć nasadkę w golarce Philips?
Akumulator golarki/maszynki do strzyżenia włosów Philips szybko się rozładowuje
Moja golarka, trymer lub maszynka do strzyżenia włosów Philips nie ładuje się
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów nie działa
Golarka/Maszynka do strzyżenia włosów Philips wydaje dziwny dźwięk
Moja skóra jest podrażniona po użyciu golarki Philips
Golarka Philips nierówno przycina włosy