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Produkcja zakończona
Idealna broda w prosty sposób
Trymer do brody pozwala wymodelować zarost i brodę w dowolny sposób. Możesz precyzyjnie ustawić długość — od 0,5 mm do 10 mm.
Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm
Ostrza ze stali szlachetnej
45 min działania po 10 godz. ładowania
Wybierz najniższe ustawienie (0,5 mm), aby uzyskać idealny zarost.
Obróć kółko, aby w prosty sposób wybrać i zablokować żądane ustawienia długości: od 3-dniowego zarostu o długości 0,5 mm do pełnej brody o długości 10 mm. Odstęp między ustawieniami wynosi 0,5 mm.
Samoostrzące się stalowe ostrza w trymerze do brody Philips 3000 pozostają tak ostre i skuteczne jak pierwszego dnia, dzięki czemu za każdym razem zapewniają doskonałe, a jednocześnie bezpieczne przycinanie.
4.2
z 5
12
Opinie
83%
poleca ten produkt
Piter33
11/01/2018
Polska
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
matkaluz
11/01/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Motna
25/09/2015
Česká republika
Super produkt
Je to můj první zastříhovač vousů a vypadá to, že tomu tak i zůstane. Nemám jediný důvod si stěžovat a to proč jsem si ho koupil (zástřih vousů) zvládá dokonale.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů