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Produkcja zakończona
Głowice DualPrecision, syst. GyroFlex2D
40 min działania po 1 godz. ładowania
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.
4.4
z 5
57
Opinie
96%
poleca ten produkt
maxisuszi
08/08/2017
Polska
Prawie trzy lata bez zarzutu
Witam Używałem golarki prawie trzy lata, nadal działa bez zarzutu, ale zgubiłem ładowarkę i nie potrafię dokupić. Po wielokrotnych próbach musiałem kupić nową. Seria 5000 oby była godną następczynią.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Aneriii
19/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
PORĘCZNA, WYDAJNA I SKUTECZNA
MĄŻ JEST BARDZO ZADOWOLONY Z GOLARKI,PRODUKT DŁUGO WYTRZYMUJE BEZ ŁADOWANIA, DOBRZE GOLI, JEST PORĘCZNA, NO I SUPER , ŻE MOŻNA UŻYWAĆ NA SUCHO I MOKRO ALE I TAK W WIĘKSZOŚCI MĄŻ UŻYWA TYLKO NA SUCHO.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
bodzio565
04/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
jest nie zawodna cicha w użyciu idealna
polecam innym napewno nie bedą narzekać na wybór, jest lekka, dobrze goli szybko sie ładuje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver