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Produkcja zakończona
Głowice DualPrecision, syst. GyroFlex2D
45 min działania po 1 godz. ładowania
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.
4.2
z 5
65
Opinie
87%
poleca ten produkt
aakarol
26/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super maszynka
Wcześniej używałem maszynki innej znanej firmy serii 3 i nie ma co porównywać.Poprzednia maszynka miała problemy z goleniem w ciężko dostępnych miejscach np.na szyi za to philips nie ma z tym problemów.Do tego jest cicha i szybko goli.Jak najbardziej polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Dolar
26/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super maszynka
Wcześniej używałem maszynki innej znanej firmy serii 3 i nie ma co porównywać.Poprzednia maszynka miała problemy z goleniem w ciężko dostępnych miejscach np.na szyi za to philips nie ma z tym problemów.Do tego jest cicha i szybko goli.Jak najbardziej polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
youpiter
25/05/2015
Polska
Rewelacyjna do codziennego użytku
Prosta w obsłudze , idealne golenie ( nigdy nie przypuszczałem , że golarka może tak dokładnie golić ) łatwość w utrzymaniu idealnej czystości urządzenia , super kształt i wygląd . Rewelacyjne golenie na każdej płaszczyźnie , dokładna , cicha - po prostu SUPER !!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver