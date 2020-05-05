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Produkcja zakończona
Głowice DualPrecision, syst. GyroFlex2D
50 min działania po 1 godz. ładowania
Precyzyjny trymer plus etui
System Jet Clean
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.
Nagrody
4.5
z 5
22
Opinie
91%
poleca ten produkt
lukaszh28
05/05/2020
Polska
TO JEST TO !!!!!
Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.
Zalety
Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Robert43
27/05/2014
Polska
jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny
Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
sasasa
17/12/2013
Polska
Super golarka
Łatwe golenie, nie podrażnia skóry tak jak nawet najbardziej zaawansowana golarka żyletkowa. Poza tym można wybrać golenie na sucho lub mokro, system czyszczący - super sprawa, wystarczy przemyć wodą głowicę a potem całość włożyć do urządzenia czyszczącego i włączyć a golarka zostanie umyta i naładowana. Bez zbędnego wysiłku :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver