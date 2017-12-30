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Produkcja zakończona
Głowice DualPrecision, syst. GyroFlex2D
50 min działania po 1 godz. ładowania
Trymer do brody plus etui
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.
4.7
z 5
53
Opinie
96%
poleca ten produkt
Fasol
30/12/2017
Polska
Doskonała maszynka, każdy facet powinien ją mieć.
Przesiadłem się z modelu Aqua Touch AT750 i można ją porównać do przesiadki ze Skody do Ferrari :) Wcześniej negatywnie podchodziłem do tych kosmicznie wyglądających maszynek, jednak gdy jedna wpadła w moje ręce całkowicie zmieniłem zdanie. Goli bardzo dobrze, przede wszystkim tnie a nie wyrywa. Nie podrażnia, ale to może być kwestia przyzwyczajenia skóry do elektryków. Nie ma co się spodziewać skóry gładkiej jak po żyletce bo żadna elektryczna maszynka tego nie zapewni jednak dokładność golenia jest bardzo dobra. Ładuje się bardzo szybko, obsługa bezproblemowa. Każdy facet powinien ją mieć. Jedyny malutki minusik to potrzeba ładowania w dołączonej stacji ładującej - nie ma możliwości podpięcia ładowarki bezpośrednio do maszynki. Drobiazg ale zmusza nas do zabrania stacji w przypadku dłuższej wycieczki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
JeDy
09/04/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
super
golę się golarkami od kilkudziesięciu lat ale jeszcze nie natrafiłem na tak doskonałą która ma same zalety i tak np: 1 szybkość ładowania 2. prosty w użyciu 3. golenie bardzo dokładne 4. czyszczenie bez problemów (opłukać i już jest}
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Łukasz1983
08/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
produkt warty swojej ceny
Maszynki używam od dwóch lat. Produkt łatwy w użytkowaniu. Wydajny akumulator, ładowanie raz na tydzień. Dokładne golenie. Ostrza wystarczy regularnie czyścić. Nawet osobna głowica z trymerem szybko przekonuje do siebie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho