Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Głowice DualPrecision, syst. GyroFlex2D
50 min działania po 1 godz. ładowania
Precyzyjny trymer plus etui
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.
4.4
z 5
9
Opinie
89%
poleca ten produkt
Domos2016
22/04/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Gorąco polecam
Dukt warty zakupu, możliwość golenia na mokro. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
sorsha
15/05/2012
Polska
Bardzo dobry produkt
Mimo ubogiej instrukcji, po wprawieniu sie w prowadzenie maszynki goli naprawdę dobrze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver
Deppik
09/09/2013
Česká republika
Doporučuji po všech stránkách
Má nádherný design. Oholí opravdu hladce. Baterie má dlouhou výdrž. Je tichý.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 holicí strojek pro mokré a suché holení