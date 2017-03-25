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  • Delikatna powłoka, gładka skóra
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  • Delikatna powłoka, gładka skóra
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Produkcja zakończona

Shaver series 7000 SensoTouchgolarka elektr. — na mokro i na sucho

RQ1185/21

4.7
| (25) Opinie | 100% poleca ten produkt
Delikatna powłoka, gładka skóra
Golarki SHAVER series 7000 firmy Philips zapewniają delikatne i gładkie golenie. System GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy i goli nawet najkrótszy zarost dzięki ostrzom DualPrecision.
Poznaj wszystkie korzyści

Delikatna powłoka, gładka skóra

  • Głowice DualPrecision, syst. GyroFlex2D

  • 50 min działania po 1 godz. ładowania

  • Precyzyjny trymer plus etui

  • System Jet Clean

Szczeliny i otwory wychwytują nawet najmniejsze włoski

Szczeliny i otwory wychwytują nawet najmniejsze włoski

Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.

Ostrza Super Lift and Cut unoszą włoski, co zapewnia dokładniejsze golenie

Ostrza Super Lift and Cut unoszą włoski, co zapewnia dokładniejsze golenie

System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.

Elastyczne, dwukierunkowe głowice łatwo dostosowują się do kształtu twarzy

Elastyczne, dwukierunkowe głowice łatwo dostosowują się do kształtu twarzy

Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

25

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Udany produkt

Golarkę używam codziennie od ponad 2 lat i to bez wymiany głowicy golącej. Jedno naładowanie akumulatora wystarcza na około 30-dniową eksploatację. Jak do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony. Chyba jedyną jej wadą jest złożona konstrukcja głowicy golącej, co znacząco utrudnia jej czyszczenie/mycie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

25/06/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super

Naprawdę polecam bo warto.Jestem bardzo zadowolony z produktu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

24/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonały

Golarka naprawdę doskonała daje radę z moim bardzo twardym zarostem nigdy nie goliłem się golarką elektryczną bo żadna nie była w stanie pokonać mój zarost.Golenie tą golarką sprawia przyjemność.Gorąco polecam!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie