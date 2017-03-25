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Produkcja zakończona
Głowice DualPrecision, syst. GyroFlex2D
50 min działania po 1 godz. ładowania
Precyzyjny trymer plus etui
System Jet Clean
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.
4.7
z 5
25
Opinie
100%
poleca ten produkt
Artur1972
25/03/2017
Polska
Udany produkt
Golarkę używam codziennie od ponad 2 lat i to bez wymiany głowicy golącej. Jedno naładowanie akumulatora wystarcza na około 30-dniową eksploatację. Jak do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony. Chyba jedyną jej wadą jest złożona konstrukcja głowicy golącej, co znacząco utrudnia jej czyszczenie/mycie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
krecik2203
25/06/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super
Naprawdę polecam bo warto.Jestem bardzo zadowolony z produktu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
franek11
24/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Doskonały
Golarka naprawdę doskonała daje radę z moim bardzo twardym zarostem nigdy nie goliłem się golarką elektryczną bo żadna nie była w stanie pokonać mój zarost.Golenie tą golarką sprawia przyjemność.Gorąco polecam!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver