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Produkcja zakończona
RQ12/40
Jeszcze lepszy rezultat
Wymiana głowic golących co 2 lata gwarantuje, że golarka firmy Philips zapewni doskonałą jakość golenia.
Zastosowana w golarce elektrycznej technologia SkinGlide zmniejsza tarcie i pozwala na płynny ruch wzdłuż skóry, zapewniając proste i dokładne golenie.
Głowice golące Triple Track z trzema pierścieniami golącymi zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia niż standardowe głowice z jednym pierścieniem.
Zastosowanie w golarce elektrycznej uszczelnienia Aquatec pozwala wybrać sposób golenia. Można zdecydować się na wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, tak by dodatkowo ochronić skórę.
3.0
z 5
12
Opinie
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka
Data użycia 2020-05-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka
Data użycia 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок
Data użycia 2020-09-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок
Data użycia 2020-09-06
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок