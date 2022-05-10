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Produkcja zakończona

Element golący

RQ12/40

3

| (12) Opinie

Jeszcze lepszy rezultat

Wymiana głowic golących co 2 lata gwarantuje, że golarka firmy Philips zapewni doskonałą jakość golenia.

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Jeszcze lepszy rezultat

Technologia SkinGlide zapewnia gładką skórę, mniej podrażnień i otarć

Technologia SkinGlide zapewnia gładką skórę, mniej podrażnień i otarć

Zastosowana w golarce elektrycznej technologia SkinGlide zmniejsza tarcie i pozwala na płynny ruch wzdłuż skóry, zapewniając proste i dokładne golenie.

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Głowice golące Triple Track z trzema pierścieniami golącymi zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia niż standardowe głowice z jednym pierścieniem.

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające na mokro

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające na mokro

Zastosowanie w golarce elektrycznej uszczelnienia Aquatec pozwala wybrać sposób golenia. Można zdecydować się na wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, tak by dodatkowo ochronić skórę.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

12

Opinie

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka

Data użycia 2020-05-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka

Data użycia 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок

Data użycia 2020-09-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок

Data użycia 2020-09-06

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie