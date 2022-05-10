Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
RQ12/70
Zaprzestano produkcji
Kup element golący SH70
Wymienny element golący RQ12 pasuje do golarek SensoTouch 3D (RQ12xx) i arcitec (RQ10xx).
Uzyskaj doskonałe rezultaty golenia — ostrza V-Track Precision PRO delikatnie układają każdy włos jedno-, dwu- a nawet trzydniowego zarostu w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry*, dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra była w pełni ogolona.
8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie dopasowują się do kształtu twarzy i szyi. Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie niezwykle dokładne i gładkie.
3.0
z 5
12
Opinie
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka
pepo64
06/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок