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  • RQ12 został zastąpiony SH70
  • RQ12 został zastąpiony SH70
  • RQ12 został zastąpiony SH70
  • RQ12 został zastąpiony SH70
  • RQ12 został zastąpiony SH70
  • RQ12 został zastąpiony SH70
  • RQ12 został zastąpiony SH70
  • RQ12 został zastąpiony SH70

Element golący

RQ12/70

3
| (12) Opinie
RQ12 został zastąpiony SH70
W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

RQ12 został zastąpiony SH70

  • Zaprzestano produkcji

  • Kup element golący SH70

Wymienny element golący do golarek SensoTouch 3D

Wymienny element golący do golarek SensoTouch 3D

Wymienny element golący RQ12 pasuje do golarek SensoTouch 3D (RQ12xx) i arcitec (RQ10xx).

Nasz najlepszy system golący 1–3-dniowy zarost

Nasz najlepszy system golący 1–3-dniowy zarost

Uzyskaj doskonałe rezultaty golenia — ostrza V-Track Precision PRO delikatnie układają każdy włos jedno-, dwu- a nawet trzydniowego zarostu w najlepszej pozycji do golenia, nawet włosy przylegające do skóry i o różnej długości. Golą o 30% bliżej skóry*, dzięki czemu wystarczy kilka ruchów, by skóra była w pełni ogolona.

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

Głowice poruszają się w 8 różnych kierunkach, co pozwala uzyskać doskonałe efekty

8-kierunkowe głowice ContourDetect idealnie dopasowują się do kształtu twarzy i szyi. Wychwycisz 20% więcej włosów za każdym pociągnięciem, dzięki czemu golenie będzie niezwykle dokładne i gładkie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.0

z 5

12

Opinie

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Holicí jednotka

06/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/60 Бръснещ блок

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RQ12/70 Бритвений блок

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie