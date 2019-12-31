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Produkcja zakończona
Wyjątkowa głośność
Niezwykle trwały przenośny głośnik Bluetooth Philips ShoqBox SB500 to najlepszy wybór dla imprezowiczów, którzy wszędzie zabierają swoją muzykę. Duża moc i wyjątkowa głośność łączą się z potężnymi basami, a światła LED pulsują w rytm muzyki.
Bluetooth®
Wodoodporny, odporny na wstrząsy
Wielokolorowe światła
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów z domownikami, jak i łączenia się ze znajomymi w trakcie imprezy.
Wejdź do strefy światła i poczuj na sobie działanie pulsujące rytmów i jaskrawych świateł. Wyjątkowe kolorowe diody LED pulsują w rytm muzyki, ożywiając ją i wprowadzając imprezę w nowy wymiar. Jeśli zaś wolisz tańczyć w ciemnościach, nie ma problemu — po prostu użyj przełącznika i wyłącz podświetlenie.
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
4.6
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-11-30
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-11-30
Łuki03
14/01/2019
Polska
Bardzo ciekawy i oryginalny kształt
Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Data użycia 2022-08-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Data użycia 2022-08-04