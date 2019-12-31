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Produkcja zakończona

ShoqBoxprzenośny głośnik bezprzewodowy

SB500M/00

4.6

| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wyjątkowa głośność

Niezwykle trwały przenośny głośnik Bluetooth Philips ShoqBox SB500 to najlepszy wybór dla imprezowiczów, którzy wszędzie zabierają swoją muzykę. Duża moc i wyjątkowa głośność łączą się z potężnymi basami, a światła LED pulsują w rytm muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

Wyjątkowa głośność

  • Bluetooth®

  • Wodoodporny, odporny na wstrząsy

  • Wielokolorowe światła

Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów z domownikami, jak i łączenia się ze znajomymi w trakcie imprezy.

Włącz światła! Kolorowe diody LED pulsują w rytm muzyki

Włącz światła! Kolorowe diody LED pulsują w rytm muzyki

Wejdź do strefy światła i poczuj na sobie działanie pulsujące rytmów i jaskrawych świateł. Wyjątkowe kolorowe diody LED pulsują w rytm muzyki, ożywiając ją i wprowadzając imprezę w nowy wymiar. Jeśli zaś wolisz tańczyć w ciemnościach, nie ma problemu — po prostu użyj przełącznika i wyłącz podświetlenie.

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2019-11-30

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2019-11-30

14/01/2019

Polska

Polska

Bardzo ciekawy i oryginalny kształt

Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Data użycia 2022-08-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Data użycia 2022-08-04

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie