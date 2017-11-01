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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Do skóry normalnej lub tłustej
Do codziennego użytku
Wymieniaj co 3 miesiące
Łatwa wymiana
Działa 10 razy skuteczniej niż w przypadku oczyszczania dłońmi. Usuwa więcej pozostałości makijażu, zanieczyszczeń i martwych komórek skóry, które mogą zatykać pory i powodować powstawanie zaskórników. Poprawia również wchłanianie kosmetyków, takich jak kremy i serum.
Oczyszczanie skóry za pomocą urządzenia VisaPure zapewnia efektywniejsze usuwanie pozostałości makijażu i martwych komórek naskórka. Efekt głębokiego oczyszczania sprawia, że Twoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry, takie jak kremy, balsamy i olejki, są lepiej wchłaniane.
We wszystkich szczoteczkach VisaPure zastosowano unikalną technologię włosia 5 w 1. Każde włókno jest dwukrotnie polerowane, a jego miękkie zakończenie zapewnia gładki poślizg. Włosie VisaPure jest wyjątkowo długie, przez co gwarantuje maksymalny komfort skóry. Grubość włosia VisaPure jest do 3 razy mniejsza niż szerokość porów skóry, dzięki czemu oczyszczanie staje się bardziej efektywne. Dodatkowo jego wysoka gęstość pozwala oczyścić większą liczbę porów jednym ruchem, maksymalnie zwiększając komfort użytkowania. Włosie wykonano także ze specjalnie dobranego materiału, który zapewnia jego wodoodporność.
5.0
z 5
13
Opinie
100%
poleca ten produkt
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna