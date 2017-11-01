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  • Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry
  • Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry
  • Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry
  • Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry
  • Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry
  • Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry
  • Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry
  • Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry

VisaPureSzczoteczka peelingująca

SC5992/10

5
| (13) Opinie | 100% poleca ten produkt
Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry
Szczoteczka złuszczająca delikatnie usuwa martwe komórki naskórka. Wyjątkowe połączenie krótkiego i długiego włosia zapewnia głębsze oczyszczanie.
Poznaj wszystkie korzyści

Czysta i miękka skóra

Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry

  • Łagodnie złuszcza skórę

  • Do użytku co tydzień

  • Wymiana co 6 miesięcy

  • Łatwa wymiana

Szczoteczka złuszczająca do wszystkich typów skóry

Włókna o specjalnie opracowanym kształcie: krótsze włókna delikatnie złuszczają, a dłuższe usuwają martwy naskórek.

Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry

Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry

Oczyszczanie skóry za pomocą urządzenia VisaPure zapewnia efektywniejsze usuwanie pozostałości makijażu i martwych komórek naskórka. Efekt głębokiego oczyszczania sprawia, że Twoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry, takie jak kremy, balsamy i olejki, są lepiej wchłaniane.

Wyjątkowe połączenie włókien do oczyszczania twarzy

We wszystkich szczoteczkach VisaPure zastosowano unikalną technologię włosia 5 w 1. Każde włókno jest dwukrotnie polerowane, a jego miękkie zakończenie zapewnia gładki poślizg. Włosie VisaPure jest wyjątkowo długie, przez co gwarantuje maksymalny komfort skóry. Grubość włosia VisaPure jest do 3 razy mniejsza niż szerokość porów skóry, dzięki czemu oczyszczanie staje się bardziej efektywne. Dodatkowo jego wysoka gęstość pozwala oczyścić większą liczbę porów jednym ruchem, maksymalnie zwiększając komfort użytkowania. Włosie wykonano także ze specjalnie dobranego materiału, który zapewnia jego wodoodporność.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

13

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie