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Masaż rewitalizujący
Inteligentna końcówka
Końcówka do masażu rewitalizującego ze spersonalizowanym programem DualMotion zwiększa krążenie krwi, zapewniając promienną skórę o zdrowym blasku. Doznaj przyjemnego, rewitalizującego uczucia na skórze.
Końcówka do masażu rewitalizującego zapewnia głęboki masaż sięgający niższych warstw skóry, powodując tym samym przyjemne rozluźnienie drobnych mięśni twarzy.
Spersonalizowany program DualMotion zapewnia rewitalizujące i relaksujące uczucie na skórze. Został on opracowany z udziałem ekspertów w dziedzinie masażu japońskiego i został zaprojektowany tak, aby naśladować znane techniki masażu, takie jak Petrissage i Tapotement. Może zrobić to, czego nie mogą zrobić Twoje ręce. Dzięki eleganckiemu i funkcjonalnemu wzornictwu głowicy z pięcioma małymi kulkami, urządzenie przypomina masaż skóry przez 750 opuszków palców na minutę. Program masażu rewitalizującego trwa 3 minuty i można go przeprowadzać wiele razy w ciągu tygodnia.
5.0
z 5
13
Opinie
100%
poleca ten produkt
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna