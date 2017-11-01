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  • Promienna i zrewitalizowana skóra
  • Promienna i zrewitalizowana skóra
  • Promienna i zrewitalizowana skóra

Końcówka do masażu rewitalizującego

SC6060/00

5
| (13) Opinie | 100% poleca ten produkt
Promienna i zrewitalizowana skóra
Końcówka do masażu rewitalizującego została opracowana we współpracy z ekspertami w dziedzinie masażu japońskiego. Spersonalizowany program DualMotion przyspiesza krążenie krwi i rozluźnia mięśnie twarzy, co zapewnia promienną, zrewitalizowaną skórę o zdrowym blasku.
Poznaj wszystkie korzyści

Stymulacja krążenia krwi i odprężenie mięśni

Promienna i zrewitalizowana skóra

  • Masaż rewitalizujący

  • Inteligentna końcówka

Więcej tlenu i składników odżywczych

Końcówka do masażu rewitalizującego ze spersonalizowanym programem DualMotion zwiększa krążenie krwi, zapewniając promienną skórę o zdrowym blasku. Doznaj przyjemnego, rewitalizującego uczucia na skórze.

Sięganie do głębokich warstw skóry, rozluźnianie mięśni

Sięganie do głębokich warstw skóry, rozluźnianie mięśni

Końcówka do masażu rewitalizującego zapewnia głęboki masaż sięgający niższych warstw skóry, powodując tym samym przyjemne rozluźnienie drobnych mięśni twarzy.

To jak masaż skóry przez 750 opuszków palców na minutę

To jak masaż skóry przez 750 opuszków palców na minutę

Spersonalizowany program DualMotion zapewnia rewitalizujące i relaksujące uczucie na skórze. Został on opracowany z udziałem ekspertów w dziedzinie masażu japońskiego i został zaprojektowany tak, aby naśladować znane techniki masażu, takie jak Petrissage i Tapotement. Może zrobić to, czego nie mogą zrobić Twoje ręce. Dzięki eleganckiemu i funkcjonalnemu wzornictwu głowicy z pięcioma małymi kulkami, urządzenie przypomina masaż skóry przez 750 opuszków palców na minutę. Program masażu rewitalizującego trwa 3 minuty i można go przeprowadzać wiele razy w ciągu tygodnia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

13

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie