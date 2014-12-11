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  • Stylowa, elegancka torba podróżna
  • Stylowa, elegancka torba podróżna
  • Stylowa, elegancka torba podróżna
  • Stylowa, elegancka torba podróżna
  • Stylowa, elegancka torba podróżna
  • Stylowa, elegancka torba podróżna

Philips AventTorba podróżna Avent

SCD149/60

4.2
| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt
Stylowa, elegancka torba podróżna
W sam raz na wyjazdy weekendowe, przyjęcia z noclegiem u dziadków lub jako bagaż podręczny do samolotu. Ta przestronna torba podróżna firmy Avent ma wszystko, czego potrzebujesz.
Poznaj wszystkie korzyści

Torba do przechowywania rzeczy dziecka podczas dłuższych podróży

Stylowa, elegancka torba podróżna

  • Czarna

Lekka, łatwa w czyszczeniu mikrofibra

Lekka, łatwa w czyszczeniu mikrofibra

Mikrofibra jest lekka i łatwa w czyszczeniu.

Pełnowymiarowa, zdejmowana mata do przewijania

Torba termiczna na butelki

Torba termiczna na butelki

Torba termiczna na butelki utrzymuje przez kilka godzin temperaturę dwóch butelek Avent z przegotowaną wodą, mieszanką dla niemowląt lub pokarmem

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/69 Plecak firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/70 Plecak firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie