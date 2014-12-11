ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Karmienie w podróży
  • Karmienie w podróży
  • Karmienie w podróży
  • Karmienie w podróży
  • Karmienie w podróży
  • Karmienie w podróży
  • Karmienie w podróży
  • Karmienie w podróży

Produkcja zakończona

Philips AventTorba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

SCD150/50

4.2
| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt
Karmienie w podróży
Stylowa torba ThermaTote mieści 2 butelki do karmienia Philips Avent oraz 2 kubki Magic lub 4 pojemniki VIA. Podwójna powłoka izolacyjna utrzymuje temperaturę mleka lub wody do czterech godzin. Lekka, niewielka i wygodna w podróży.
Poznaj wszystkie korzyści

Do przechowywania butelek, pojemników VIA i kubków Magic

Karmienie w podróży

  • Czerwona

Utrzymuje temperaturę butelki

Utrzymuje temperaturę butelki

Przechowuje odciągnięty pokarm, mieszankę dla niemowląt lub przegotowaną wodę, zachowując temperaturę przez 4 godziny.

Szeroki, regulowany pasek na ramię

Torba miejska firmy Philips Avent ma szeroki, regulowany pasek na ramię, który zapewnia optymalny komfort podczas jej noszenia

Do przechowywania butelek Avent, pojemników VIA i kubków Magic

Do przechowywania butelek Avent, pojemników VIA i kubków Magic

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/69 Plecak firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/70 Plecak firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie