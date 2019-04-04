ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Czysty dźwięk dzięki technologii DECT
  • Czysty dźwięk dzięki technologii DECT
  • Czysty dźwięk dzięki technologii DECT
  • Czysty dźwięk dzięki technologii DECT

Philips Avent Elektroniczna niania audioEssential DECT

SCD502/26

4.7
| (140) Opinie | 94% poleca ten produkt
Czysty dźwięk dzięki technologii DECT
Elektroniczna niania audio Philips Avent Essential DECT zapewnia pełnię spokoju dzięki swoim podstawowym funkcjom. Oferuje niezawodne połączenie o krystalicznej czystości dźwięku i uspokajającą lampkę nocną dla Ciebie i Twojego dziecka.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marka najczęściej polecana przez mamy1

Niezawodne połączenie audio z dzieckiem

Czysty dźwięk dzięki technologii DECT

  • Czysty dźwięk dzięki DECT

  • Szyfrowane, bezpieczne połączenie

  • Lampka nocna

  • Tryb Smart ECO

  • Zasilanie sieciowe i bateryjne

Technologia DECT gwarantująca brak zakłóceń i 100% prywatności

Technologia DECT gwarantująca brak zakłóceń i 100% prywatności

Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń z innych urządzeń nadawczych (innych elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych i komórkowych). Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i poufne połączenie. Dzięki temu będziesz jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi Twoje dziecko.

Doskonały, czysty dźwięk dzięki technologii DECT

Doskonały, czysty dźwięk dzięki technologii DECT

Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha usłyszysz z doskonałą czystością. Technologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zapewnia najwyższej jakości, krystalicznie czysty dźwięk, aby rodzic mógł zawsze usłyszeć swoje dziecko.

Energooszczędny tryb Smart ECO

Energooszczędny tryb Smart ECO

Wyjątkowy tryb Smart ECO automatycznie zmniejsza moc transmisyjną i zwiększa żywotność baterii. Im mniejsza jest odległość między Tobą a dzieckiem, tym mniej energii potrzeba, aby uzyskać idealne połączenie (funkcja niedostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

140

Opinie

94%

poleca ten produkt

04/04/2019

Polska

Polska

Polecam - dobra jakość w przystępnej cenie!

Niania sprawdza się bardzo dobrze w domowych warunkach. Regulacja głośności i pasek pokazujący natężenie dźwięku są bardzo przydatne. Jest intuicyjna w obsłudze - bardzo prosta i bez zbędnych funkcji. Dodatkowo ma estetyczny i dyskretny wygląd.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

25/01/2019

Polska

Polska

Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg

[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

25/01/2019

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg

[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Zasięg działania elektronicznej niani zmienia się w zależności od otoczenia i czynników powodujących zakłócenia.

  2. Elektroniczna niania SCD502/26 nie ma funkcji ładowania.