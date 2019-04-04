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Raty 3x0% z Klarna
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Czysty dźwięk dzięki DECT
Szyfrowane, bezpieczne połączenie
Lampka nocna
Tryb Smart ECO
Zasilanie sieciowe i bateryjne
Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń z innych urządzeń nadawczych (innych elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych i komórkowych). Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i poufne połączenie. Dzięki temu będziesz jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi Twoje dziecko.
Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha usłyszysz z doskonałą czystością. Technologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zapewnia najwyższej jakości, krystalicznie czysty dźwięk, aby rodzic mógł zawsze usłyszeć swoje dziecko.
Wyjątkowy tryb Smart ECO automatycznie zmniejsza moc transmisyjną i zwiększa żywotność baterii. Im mniejsza jest odległość między Tobą a dzieckiem, tym mniej energii potrzeba, aby uzyskać idealne połączenie (funkcja niedostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).
4.7
z 5
140
Opinie
94%
poleca ten produkt
JagodaPaula
04/04/2019
Polska
Polecam - dobra jakość w przystępnej cenie!
Niania sprawdza się bardzo dobrze w domowych warunkach. Regulacja głośności i pasek pokazujący natężenie dźwięku są bardzo przydatne. Jest intuicyjna w obsłudze - bardzo prosta i bez zbędnych funkcji. Dodatkowo ma estetyczny i dyskretny wygląd.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
TomaszKCE
25/01/2019
Polska
Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg
[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
BartoszBe
25/01/2019
Polska
Zweryfikowany kupujący
Idealny dla domowego użytkowania, duży zasięg
[Employee of philipsglobal] Stosujemy elektroniczną nianię już od ponad roku. Urządzenie bardzo dobrze wykrywa najmniejsze dźwięki, reaguje natychmiast. Dużym plusem jest zasięg urządzenia. Można spokojnie przejść się do sąsiadów nawet na innym piętrze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Audio Monitors SCD501/00 Elektroniczna niania DECT
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Zasięg działania elektronicznej niani zmienia się w zależności od otoczenia i czynników powodujących zakłócenia.
Elektroniczna niania SCD502/26 nie ma funkcji ładowania.