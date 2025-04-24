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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywna butelka NaturalZestaw butelek dla noworodka

SCD657/11

5
| (187) Opinie | 99% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Zestaw dla noworodka – idealny start karmienia i ukojenia. Butelka Natural Response ze smoczkiem responsywnym umożliwia dziecku picie we własnym tempie, naśladując naturalne ssanie piersi, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką. Dodatkowo wentyl antykolkowy AirFree ułatwia karmienie w pozycji pionowej, wypełniając smoczek mlekiem, a nie powietrzem, przez co ogranicza ilość połykanego powietrza i redukuje ryzyko wystąpienia kolki, gazów i refluksu. Ponadto smoczek uspokajający Ultra Soft jest delikatny dla wrażliwej skóry noworodka.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek wspiera naturalny odruch ssania dziecka

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Pojemność 125ml & 260ml

  • Wentyl antykolkowy AirFree

  • Smoczek Ultra Soft

  • Szczotka do czyszczenia

  • 4 szt butelek w zestawie

Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie

Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural - rozcięcie J slit umożliwia dziecku samodzielnie kontrolować tempo i rytm ssania. Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Gdy dziecko przestaje ssać, aby przełknać lub odetchnać, mleko również przestaje płynąć.

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka do butelki

Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.

Te same produkty, nowa nawigacja

Te same produkty, nowa nawigacja

Wprowadziliśmy nową nawigację szybkości przepływu mleka ze smoczka opartą na tempie picia dziecka. Zacznając od smoczka dołączonego do butelki, zaobserwuj jak pije dziecko czy szybko i ochoczo czy powoli i delikatnie.​ Zmień na mniejszy przepływ jeśli mleko wycieka z ust maluszka lub dziecko się zachłystuje. Zmień na większy przepływ jeśli dziecko bawi się smoczkiem lub wygląda na sfrustrowane. Po tej aktualizacji możesz otrzymać różne wzory opakowań, jednak funkcjonalność pozostaje niezmienna.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

187

Opinie

99%

poleca ten produkt

3
2

24/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku

Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .

Zalety

Kształt butelki i smoczka przepływ mleka

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

22/04/2025

Polska

Polska

Idealny zestaw na start dla maluszka

Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.

Zalety

Super działanie antykolkowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

21/04/2025

Polska

Polska

Najlepsze butelki na rynku!

Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.

Zalety

Dostępność, cena, łatwość w myciu

Wady

Brak.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Smoczek Natural Response umożliwia wypływanie mleka tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niemowlę może pić, połykać i oddychać w naturalnym tempie — tak samo jakby ssało pierś