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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Pojemność 125ml & 260ml
Wentyl antykolkowy AirFree
Smoczek Ultra Soft
Szczotka do czyszczenia
4 szt butelek w zestawie
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural - rozcięcie J slit umożliwia dziecku samodzielnie kontrolować tempo i rytm ssania. Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Gdy dziecko przestaje ssać, aby przełknać lub odetchnać, mleko również przestaje płynąć.
Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.
Wprowadziliśmy nową nawigację szybkości przepływu mleka ze smoczka opartą na tempie picia dziecka. Zacznając od smoczka dołączonego do butelki, zaobserwuj jak pije dziecko czy szybko i ochoczo czy powoli i delikatnie. Zmień na mniejszy przepływ jeśli mleko wycieka z ust maluszka lub dziecko się zachłystuje. Zmień na większy przepływ jeśli dziecko bawi się smoczkiem lub wygląda na sfrustrowane. Po tej aktualizacji możesz otrzymać różne wzory opakowań, jednak funkcjonalność pozostaje niezmienna.
5.0
z 5
187
Opinie
99%
poleca ten produkt
Kejti.landia
24/04/2025
Polska
Część promocji
Najlepsze butelki na rynku
Świetne butelki. Mają idealny kształt co ułatwia trzymanie . Bardzo nam się sprawdziły przy dokarmianiu Malutkiej, zaakceptowała od razu smoczek, co mnie bardzo cieszy! Mleko nie leci bardzo szybko, co zdecydowanie pomaga nam przy pojawiających się kolkach. Z całego serca polecam .
Zalety
Kształt butelki i smoczka przepływ mleka
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Marcela.mommy
22/04/2025
Polska
Część promocji
Idealny zestaw na start dla maluszka
Jest to idealny zestaw na początek przygody z macierzyństwem. Butelka antykolkowa bardzo dobrze się sprawdza, widzę duża różnicę przy bolącym brzuszku maluszka.
Zalety
Super działanie antykolkowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Weronika i Carmen
21/04/2025
Polska
Część promocji
Najlepsze butelki na rynku!
Butelek Philips Avent używałam już przy starszej córeczce, i zawsze sprawdzały nam się idealnie. Dzięki właśnie tym butelkom córką przestała mieć problemy brzuszkowe a ja mogłam być spokojna. Teraz przy synku również ich używam i uważam że nie ma lepszych. Zdecydowanie kupiłabym je przyszłej mamie.
Zalety
Dostępność, cena, łatwość w myciu
Wady
Brak.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD657 Zestaw butelek dla noworodka
Smoczek Natural Response umożliwia wypływanie mleka tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niemowlę może pić, połykać i oddychać w naturalnym tempie — tak samo jakby ssało pierś