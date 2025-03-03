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Philips Avent Responsywna butelka Natural Zestaw butelek dla noworodka
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SCD657/11
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Czy mogę używać smoczka Natural Response bez nakładki antykolkowej AirFree?
Czy mogę używać smoczków Natural Response z oryginalnymi butelkami Natural?
Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?
Jak używać nakładki antykolkowej AirFree z butelką Avent Natural Response?
Dlaczego moje dziecko odmawia używania smoczka Natural Response?
AventNakładka antykolkowa AirFree
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