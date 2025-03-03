5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Butelki i smoczki dla niemowląt
Wszystkie serie
Philips Avent Responsywna butelka Natural Zestaw podarunkowy ze smoczkiem
Obsługa klienta
SCD837/10
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Instrukcja obsługi
Wszystko (11)
Funkcjonalność (1)
Czy mogę używać smoczków Natural Response z oryginalnymi butelkami Natural?
Jak mogę rozpoznać różnice między smoczkami Natural i Natural Response?
Dlaczego moje dziecko odmawia używania smoczka Natural Response?
Czy mogę karmić dziecko gęstym pokarmem za pomocą smoczka Natural Response?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
AventZakrętka butelki
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!