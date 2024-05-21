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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Pojemność 260ml
Responsywny smoczek Natural
Decor z rybkami
Smoczek Ultra Air
2 szt butelek w zestawie
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Każde dziecko ma swój unikalny rytm i sposób jedzenia. Dlatego stworzyliśmy smoczki o różnej szybkości przepływu pokarmu, aby łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb maluszka. Dzięki temu butelka doskonale odpowiada na jego wymagania. Smoczki responsywne Natural wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu, gwarantując komfort i naturalne wrażenia podczas karmienia.
Wprowadziliśmy nową nawigację szybkości przepływu mleka ze smoczka opartą na tempie picia dziecka. Zacznając od smoczka dołączonego do butelki, zaobserwuj jak pije dziecko czy szybko i ochoczo czy powoli i delikatnie. Zmień na mniejszy przepływ jeśli mleko wycieka z ust maluszka lub dziecko się zachłystuje. Zmień na większy przepływ jeśli dziecko bawi się smoczkiem lub wygląda na sfrustrowane. Po tej aktualizacji możesz otrzymać różne wzory opakowań, jednak funkcjonalność pozostaje niezmienna.
4.9
z 5
105
Opinie
99%
poleca ten produkt
Pani.swiecicka
21/05/2024
Polska
Część promocji
Najlepszy zestaw butelek !
Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!
Zalety
Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
AnePio
06/05/2024
Polska
Część promocji
Butelki Natural Response od pierwszych dni
Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.
Zalety
Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Kaminskosc
06/05/2024
Polska
Część promocji
Najlepsze butelki dla maluszka
Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.
Zalety
Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011