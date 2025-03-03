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Philips Avent Responsywna butelka Natural Zestaw butelek dla noworodka
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SCD837/12
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Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Wszystko (16)
Funkcjonalność (1)
Czy mogę podgrzewać butelki Philips Avent w mikrofalówce?
Czy butelki Philips Avent nadają się do przechowywania w zamrażarce?
Jak dokładna jest skala na butelce Philips Avent?
Czy produkty Philips Avent są wolne od bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS)?
Który smoczek Philips Avent najbardziej pasuje do mojego dziecka?
AventZakrętka butelki
Smoczek Philips Avent Natural lub Natural Response się zapadł
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