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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywna butelka NaturalZestaw butelek dla noworodka

SCD838/11

4.9
| (105) Opinie | 99% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Zestaw dla noworodka – idealny start karmienia i ukojenia. Zestaw dla noworodka to doskonały prezent dla rodziców. Butelka Natural Response ze smoczkiem responsywnym umożliwia dziecku picie we własnym tempie, naśladując naturalne ssanie piersi, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką. Dodatkowo smoczek uspokajający Ultra Soft jest delikatny dla wrażliwej skóry noworodka. W zestawie również szczotka do czyszczenia butelek.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek wspiera naturalny odruch ssania dziecka

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Pojemność 125ml & 260ml

  • Responsywny smoczek Natural

  • Smoczek Ultra Soft

  • Szczotka do czyszczenia

  • 4 szt butelek w zestawie

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

105

Opinie

99%

poleca ten produkt

2

21/05/2024

Polska

Polska

Najlepszy zestaw butelek !

Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!

Zalety

Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

06/05/2024

Polska

Polska

Butelki Natural Response od pierwszych dni

Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.

Zalety

Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

06/05/2024

Polska

Polska

Najlepsze butelki dla maluszka

Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.

Zalety

Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat

Wady

Nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Kolor szczotki może się różnić, zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy