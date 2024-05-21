To doskonały prezent dla przyszłej mamy. Zawiera po dwie butelki o pojemności 120 ml oraz 260 ml, smoczek w rozmiarze 0-6 i szczoteczkę do butelek. Taki zestaw to niezwykły pomysł na baby shower. Butelka To butelka jest starannie wykonana z najlepszych materiałów i posiadają wiele cech, które powinna posiadać idealna butelka dla dzieci. -jest wykonana z bezpiecznego materiału wolnego od BPA czyli bisfenolu A. -ma szeroki otwór dzięki czemu łatwo się ją czyści -na butelce jest czytelna miarka do odmierzenia odpowiedniej ilości wody. ma bardzo ładny design motywem żyrafy -Wzory na butelkach są bardzo trwałe. Nie schodzą podczas mycia czy codziennego sterylizowania -Smoczek jest bardzo łatwy w czyszczeniu smoczek posiada zaworek antykolkowy, który to zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza. Zmniejsza ryzyko kolek, nadmiernego odbijania i bóli brzuszka u malca. -Smoczek jest wykonany z miękkiego i bezpiecznego sylikonu. Taki materiał zmniejsza ryzyko odrzucenia piersi przez dziecko , więc to duży plus za użycie tego materiału. Ponadto są bardziej wytrzymałe niż np. kauczuk czy lateks. Nie zmieniają smaku pokarmu i są również odporne na działanie promieni słonecznych -butelka jest plastikowa zatem nie zniszczy się podczas upadku -smoczek kształtem przypomina pierś, nie zaburza naturalnego odruchu ssania i można karmić naprzemiennie butelką i piersią. -butelka jest trwała i bezpieczna- spełnia wszystkie wymogi -butelka jest bardzo lekka To jedna z lepszych butelek na rynku Smoczek jest starannie wykonany z najlepszych materiałów i posiada wiele cech, który powinien posiadać idealny smoczek dla dzieci. -ma ładny design i subtelny kolor -Jest wykonany z miękkiego i bezpiecznego sylikonu -jest bardzo łatwy w czyszczeniu -wykonany z bezpiecznych materiałów -nie zaburza odruchu ssania -tarczka smoczka jest lekka oraz posiada duże otwory co zapewnia odpowiedni przepływa powietrza -ma symetryczny kształt inspirowany kształtem brodawki mamy przez co nie zaburzają odruchu ssania -jest niezawodny podczas usypiania oraz uspokajania dzieci -smoczek nie wygina się oraz nie odkształca co jak bardzo dużą zaletą, znajduje się w kapsule dzięki czemu można je łatwo przechowywać -posiada duże otwory dzięki czemu buzia malucha się nie odparza.