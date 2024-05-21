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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Pojemność 125ml & 260ml
Responsywny smoczek Natural
Smoczek Ultra Soft
Szczotka do czyszczenia
4 szt butelek w zestawie
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
4.9
z 5
105
Opinie
99%
poleca ten produkt
Pani.swiecicka
21/05/2024
Polska
Część promocji
Najlepszy zestaw butelek !
Karmię i syna i starszą córkę tymi butelkami i dla mnie zdecydowanie najlepsze jakie miałam do tej pory. Zgrabne, lekkie, łatwe w czyszczeniu i smoczek przypominający pierś mamy to największe plusy. Polecam jako mama trójki dzieci!!
Zalety
Wygodny uchwyt, łatwy w czyszczeniu, lekki, zgrabny
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
AnePio
06/05/2024
Polska
Część promocji
Butelki Natural Response od pierwszych dni
Butelki Philips Avent Natural Response używam od dwóch tygodni zamiennie z karmieniem piersią. Pierwsze co zasługuje na uwzględnienie w mojej opinii to fakt, że butelki są rewelacyjnej pojemności dla maluszka . Obecnie stosujemy mniejszą butelkę i w zupełności wystarcza na pojedyncze karmienie naszej pociechy. Smoczek do butelki ma odpowiedni przeplyw co niewątpliwie jest atutem. Szczotka, która była w zestawie , sięga nawet tych trudno dostępnych miejsc , gdzie gąbka nie byłaby w stanie dotrzeć. Reasumując, z zestawu butelek Philips Avent Natural Response jestem bardzo zadowolona.
Zalety
Pojemność butelek, odpowiedni przepływ smoczka butelki, szczotka do czyszczenia
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Kaminskosc
06/05/2024
Polska
Część promocji
Najlepsze butelki dla maluszka
Nasz syn ma wzmozone napięcie i złe pił że wszystkich innych butelek dopiero naturalny response sprawiła że dobrze ssie mleczko. Syn obejmuje buzia caly smoczek i dzieki temu nic mu nie ucieka. Dodatkowo w zestawie szczotka do czyszczenia jest wręcz idealna do nich.
Zalety
Łatwe w użyciu, antykolkowe, odpowiednie dla niemowlat
Wady
Nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD838/11 Zestaw butelek dla noworodka
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Kolor szczotki może się różnić, zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy