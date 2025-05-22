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  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
  • Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Philips Avent Responsywna butelka NaturalZestaw szklanych butelek dla noworodka

SCD878/11

4.8
| (36) Opinie | 94% poleca ten produkt
Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką
Zestaw dla noworodka – idealny start karmienia i ukojenia. Zestaw dla noworodka to doskonały prezent dla rodziców. Szklana Butelka Natural Response ze smoczkiem responsywnym umożliwia dziecku picie we własnym tempie, naśladując naturalne ssanie piersi, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką. Butelka ze szkła farmaceutycznego jest odporna na wysokie temperatury. Dodatkowo smoczek uspokajający Ultra Soft jest delikatny dla wrażliwej skóry noworodka.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek wspiera naturalny odruch ssania dziecka

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

  • Pojemność 120ml&240ml

  • Responsywny smoczek Natural

  • Przepływ 2 & 3

  • Smoczek Ultra Soft

  • 3 szt butelek w zestawie

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Szeroki, miękki i elastyczny smoczek został zaprojektowany tak, aby naśladować kształt i fakturę kobiecej piersi. Dzięki temu dziecko łatwo się przystawia i może pić w swoim naturalnym rytmie. Jednocześnie ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką​

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

36

Opinie

94%

poleca ten produkt

3

22/05/2025

Polska

Polska

Nasz aktualny must have

Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polecam dla każdej mamy !

Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polubiliśmy te butelki od razu :)

Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)

Zalety

Szklane i łatwe w myciu

Wady

Cięższe niż plastikowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

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