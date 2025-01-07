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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Odbiornik z 4.3" ekranem Full HD
Nieograniczona łączność przez aplikację
Termometr pokojowy i lampka nocna
Kołysanki, kojące dźwięki i biały szum
Czas działania do 12h
System Secure Connect gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki wielopoziomowemu szyfrowaniu między nadajnikiem, odbiornikiem a aplikacją, wszystkie dane i obrazy są w pełni chronione.
Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, aplikacja Baby Monitor+ zapewnia stałe połączenie z pokojem dziecka i pełen wgląd w jego samopoczucie. Używając Wi-Fi lub internetu mobilnego, możesz obserwować lub mówić do dziecka gdziekolwiek jesteś.
Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem cyfrowym gwarantuje wyjątkowo wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy jest środek nocy, zauważysz każdy, nawet najmniejszy ruch.
4.6
z 5
255
Opinie
92%
poleca ten produkt
MegiGrabo
07/01/2025
Polska
Kapitalny produkt
Używamy już 1.5roku - świetnie widać dziecko w nocy jak śpi czy w popołudniowej drzemce jak jest jaśniej. Opcja muzyczki wiele razy wydłużyła sen córeczki, a opcja dodatkowego światełka pomogła nam w nocy np znaleźć bidon 😁 polecam każdemu
Zalety
Jakość obrazu, dźwięku
Wady
Cena - natomiast lepiej kupić od razu lepsza nianie niż co chwilę kupować słabsze produkty i kupować kolejne żeby znaleźć taki wyjątkowy produkt
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD
Joanna Jagieła
25/09/2024
Polska
Najlepsza niania..
Według mnie najlepsza niania elektronicza jaką miałam, użytkuje.y od 15miesiecy beż problemowo. Bardzo podoba mi się rozwiązanie że jest odbiornik do podglądu dziecka oraz aplikacja której używam dalej od domu. Nam sprawdzą sie świetnie. Wcześniej używaliśmy zwykłej nią i Philips, z której również byliśmy zadowoleni ale gdy urodził si3 nasz 3synek odrazu zakupiliśmy tą i nie żałujemy.
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD
Anna_U
29/05/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetny obraz, super funkcje !
Niania posiada bardzo dobry obraz video na którym widać zarówno jak i w dzień tak i nocy najmniejsze szczegóły. Dzięki aplikacji na telefon tata może łączyć się z nami przebywając w pracy i podglądać maluszka w łóżeczku :)
Zalety
Obraz, informacja o temperaturze, aplikacja na telefon
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Do 400 metrów na zewnątrz i 50 metrów w pomieszczeniach
W trybie Eco po pełnym naładowaniu