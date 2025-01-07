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  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
  • Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok

Philips Avent Elektroniczna niania videoPremium Full HD

SCD923/26

4.6
| (255) Opinie | 92% poleca ten produkt
Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok
Poznaj elektroniczną nianię video Philips Avent Premium Full HD z aplikacją. Dzięki aplikacji Baby Monitor+ możesz czuwać nad swoim maluszkiem, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz. Aplikacja zapewnia stały, zdalny podgląd dziecka bez ograniczeń zasięgu, a nasz podwójny system Secure Connect gwarantuje stabilne i bezpieczne połączenie w całym domu.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Aplikacja zapewnia stały, zdalny podgląd dziecka bez ograniczeń zasięgu

Bądź zawsze blisko, nawet gdy nie jesteś obok

  • Odbiornik z 4.3" ekranem Full HD

  • Nieograniczona łączność przez aplikację

  • Termometr pokojowy i lampka nocna

  • Kołysanki, kojące dźwięki i biały szum

  • Czas działania do 12h

System bezpiecznego połączenia

System Secure Connect gwarantuje pełną prywatność i bezpieczeństwo połączenia. Dzięki wielopoziomowemu szyfrowaniu między nadajnikiem, odbiornikiem a aplikacją, wszystkie dane i obrazy są w pełni chronione.

Monitorowanie maluszka, gdziekolwiek jesteś

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim, aplikacja Baby Monitor+ zapewnia stałe połączenie z pokojem dziecka i pełen wgląd w jego samopoczucie. Używając Wi-Fi lub internetu mobilnego, możesz obserwować lub mówić do dziecka gdziekolwiek jesteś.

Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem

Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem cyfrowym gwarantuje wyjątkowo wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy. Niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy jest środek nocy, zauważysz każdy, nawet najmniejszy ruch.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

255

Opinie

92%

poleca ten produkt

07/01/2025

Polska

Polska

Kapitalny produkt

Używamy już 1.5roku - świetnie widać dziecko w nocy jak śpi czy w popołudniowej drzemce jak jest jaśniej. Opcja muzyczki wiele razy wydłużyła sen córeczki, a opcja dodatkowego światełka pomogła nam w nocy np znaleźć bidon 😁 polecam każdemu

Zalety

Jakość obrazu, dźwięku

Wady

Cena - natomiast lepiej kupić od razu lepsza nianie niż co chwilę kupować słabsze produkty i kupować kolejne żeby znaleźć taki wyjątkowy produkt

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD

25/09/2024

Polska

Polska

Najlepsza niania..

Według mnie najlepsza niania elektronicza jaką miałam, użytkuje.y od 15miesiecy beż problemowo. Bardzo podoba mi się rozwiązanie że jest odbiornik do podglądu dziecka oraz aplikacja której używam dalej od domu. Nam sprawdzą sie świetnie. Wcześniej używaliśmy zwykłej nią i Philips, z której również byliśmy zadowoleni ale gdy urodził si3 nasz 3synek odrazu zakupiliśmy tą i nie żałujemy.

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD

29/05/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny obraz, super funkcje !

Niania posiada bardzo dobry obraz video na którym widać zarówno jak i w dzień tak i nocy najmniejsze szczegóły. Dzięki aplikacji na telefon tata może łączyć się z nami przebywając w pracy i podglądać maluszka w łóżeczku :)

Zalety

Obraz, informacja o temperaturze, aplikacja na telefon

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Elektroniczna niania video SCD923/26 Premium Full HD

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Do 400 metrów na zewnątrz i 50 metrów w pomieszczeniach

  2. W trybie Eco po pełnym naładowaniu