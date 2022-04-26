Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
1 butelka
125 ml
Smoczek dla noworodków
0m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.
4.9
z 5
251
Opinie
100%
poleca ten produkt
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Produkty z linii Natural zostały szybko zaakceptowane przez moje dziecko, w szczególności polecam tę butelkę. Dzięki specjalnej konstrukcji smoczka maluszkowi wygodnie się ssie i było mu łatwo się przestawić na karmienie naprzemienne. Szczerze polecam.
Zalety
Specjalna budowa smoczka przypominająca pierś
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural
PaulinaRg
04/04/2022
Polska
Butelka świetna
Bardzo polecam wszystkim rodzicom , butelka bardzo ergonomiczna, łatwo się czyści i można włożyć do zmywarki bez zniszczeń. Córka od razu zaakceptowała zmianę butelki i nie chce wracać do poprzedniej. Polecam !
Zalety
Łatwa w czyszczeniu, ergonomiczny kształt, szybka akceptacja maluszka
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural
Magdalena Pliszka
02/04/2022
Polska
Idealna butelka!
Najlepsze butelki do karmienia jakie dotąd mieliśmy. A próbowaliśmy już na prawdę sporo. Jesteśmy zachwyceni, córeczka bezproblemowo łapie smoczek i wypija mleczko. Nie zaburzyła karmienia piersią także wszystko na plus. Polecamy każdej mamusi która chce łączyć karmienie butelką z karmieniem piersią.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.