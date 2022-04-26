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Wszystkie serie

  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Natural

SCF030/17

4.9
| (251) Opinie | 100% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasza butelka Natural ma niezwykle miękki smoczek przypominający kształtem pierś. Jego kształt, elastyczna końcówka i wygodne płatki pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 1 butelka

  • 125 ml

  • Smoczek dla noworodków

  • 0m+

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.

Specyfikacja techniczna

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Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

251

Opinie

100%

poleca ten produkt

2

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Produkty z linii Natural zostały szybko zaakceptowane przez moje dziecko, w szczególności polecam tę butelkę. Dzięki specjalnej konstrukcji smoczka maluszkowi wygodnie się ssie i było mu łatwo się przestawić na karmienie naprzemienne. Szczerze polecam.

Zalety

Specjalna budowa smoczka przypominająca pierś

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/04/2022

Polska

Polska

Butelka świetna

Bardzo polecam wszystkim rodzicom , butelka bardzo ergonomiczna, łatwo się czyści i można włożyć do zmywarki bez zniszczeń. Córka od razu zaakceptowała zmianę butelki i nie chce wracać do poprzedniej. Polecam !

Zalety

Łatwa w czyszczeniu, ergonomiczny kształt, szybka akceptacja maluszka

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural

02/04/2022

Polska

Polska

Idealna butelka!

Najlepsze butelki do karmienia jakie dotąd mieliśmy. A próbowaliśmy już na prawdę sporo. Jesteśmy zachwyceni, córeczka bezproblemowo łapie smoczek i wypija mleczko. Nie zaburzyła karmienia piersią także wszystko na plus. Polecamy każdej mamusi która chce łączyć karmienie butelką z karmieniem piersią.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF030/17 Butelka dla niemowląt Natural

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.