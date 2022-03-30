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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventButelka dla niemowląt Natural

SCF036/17

4.9
| (113) Opinie | 98% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasza butelka Natural została zaprojektowana z myślą o niemowlętach. Jej miękki smoczek jest prążkowany, aby zapobiec wypadaniu podczas karmienia. Wygodne płatki oraz naturalny kształt smoczka pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
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fabrycznie odnowiony

SCF355/00R1

Naturalne przysysanie

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  • 1 butelka

  • 330 ml

  • Smoczek o szybkim wypływie

  • 6m+

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Miękki i gładki silikon dla zmieniających się potrzeb dziecka

Gładki i odporny na gryzienie smoczek zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach rosnącego dziecka.

Elastyczna konstrukcja prążkowanego smoczka zapobiegająca zapadaniu

Elastyczna konstrukcja prążkowanego smoczka zapobiegająca zapadaniu

Płatki i wypukłości wewnątrz smoczka zapewniają elastyczność bez zapadania się, umożliwiając nieprzerwane karmienie.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

113

Opinie

98%

poleca ten produkt

4

30/03/2022

Polska

Polska

Doskonały produkt

Wybrałam butelki firmy Avent, ze względu na smoczki przypominające bardziej kobiecy sutek. Syn zaakceptował butelkę od pierwszych chwil, dzisiaj ma pół roku i doskonale radzi sobie z trzymaniem butelki sam i piciem. Smoczki się nie zapadają, przez co ułatwia mu to picie. polecam

Zalety

Kształt butelki, smoczki, wygoda

Wady

Według mnie wad brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Duża wygoda

Butelka wygodnie leży w dłoni przez co karmienie dla rodzica jest bardzo komfortowe. Dla dziecka karmienie również jest przyjemne i nie sprawia trudność

Zalety

Dobrze leży w dłoni rodzica, miękki smoczek, duża pojemność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

29/03/2022

Polska

Polska

Spokojne karmienie.

Butelka nie wypada z rączki, pojemność butelki jest na tyle komfortowa, że może być używana dla małego jak i starszego dziecka. Elastyczna końcówka i płatki w smoczku pozwala na łatwiejsze ssanie u malucha. Szerokie wejście butelki pozwala na dokładne i wygodne umycie jej od środka. Polecają moje dwa maluchy i ja! Bo dla nas Matek, spokojne karmienie to podstawa.

Zalety

Konstrukcja smoczka idealna by dziecko ssało bezproblemowo. Wygodny kształt butelki. Pojemność butelki starczająca na wiele miesięcy.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural

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  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011