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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
1 butelka
330 ml
Smoczek o szybkim wypływie
6m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Gładki i odporny na gryzienie smoczek zaprojektowany z myślą o zmieniających się potrzebach rosnącego dziecka.
Płatki i wypukłości wewnątrz smoczka zapewniają elastyczność bez zapadania się, umożliwiając nieprzerwane karmienie.
4.9
z 5
113
Opinie
98%
poleca ten produkt
Joanna1312
30/03/2022
Polska
Doskonały produkt
Wybrałam butelki firmy Avent, ze względu na smoczki przypominające bardziej kobiecy sutek. Syn zaakceptował butelkę od pierwszych chwil, dzisiaj ma pół roku i doskonale radzi sobie z trzymaniem butelki sam i piciem. Smoczki się nie zapadają, przez co ułatwia mu to picie. polecam
Zalety
Kształt butelki, smoczki, wygoda
Wady
Według mnie wad brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
lukrecjowa.mama
29/03/2022
Polska
Duża wygoda
Butelka wygodnie leży w dłoni przez co karmienie dla rodzica jest bardzo komfortowe. Dla dziecka karmienie również jest przyjemne i nie sprawia trudność
Zalety
Dobrze leży w dłoni rodzica, miękki smoczek, duża pojemność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Mrstosiapl
29/03/2022
Polska
Spokojne karmienie.
Butelka nie wypada z rączki, pojemność butelki jest na tyle komfortowa, że może być używana dla małego jak i starszego dziecka. Elastyczna końcówka i płatki w smoczku pozwala na łatwiejsze ssanie u malucha. Szerokie wejście butelki pozwala na dokładne i wygodne umycie jej od środka. Polecają moje dwa maluchy i ja! Bo dla nas Matek, spokojne karmienie to podstawa.
Zalety
Konstrukcja smoczka idealna by dziecko ssało bezproblemowo. Wygodny kształt butelki. Pojemność butelki starczająca na wiele miesięcy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF036/17 Butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011