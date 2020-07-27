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  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
  • Idealny dla delikatnie pijących niemowląt

Philips Avent Baby BottlesButelka dla niemowląt Natural

SCF039/17

4.8
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Idealny dla delikatnie pijących niemowląt
Zawiera smoczek o najmniejszym przepływie. Mały pojemnik pomaga zapewnić odpowiednią ilość pokarmu dla mniejszego brzuszka dziecka. Specjalna konstrukcja butelki ogranicza występowanie kolki i zmniejsza dyskomfort, odprowadzając powietrze do butelki, z dala od brzuszka dziecka. Butelka jest zgodna ze wszystkimi smoczkami Natural.
Poznaj wszystkie korzyści

Idealny dla delikatnie pijących niemowląt

Idealny dla delikatnie pijących niemowląt

  • 2 uncje / 60 ml

  • 0m+

  • Smoczek Przepływ 1

Zaprojektowany, aby zapobiegać wzdęciom

Zaprojektowany, aby zapobiegać wzdęciom

Smoczek został zaprojektowany, aby zmniejszyć problemy z karmieniem, odprowadzając powietrze z brzucha dziecka.

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Nasza elastyczna spiralna konstrukcja w połączeniu z wygodnymi płatkami pozwala na naturalny ruch podczas karmienia dziecka.

Miękki smoczek imitujący naturalną miękkość piersi

Miękki smoczek imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prva bočica za bebe

Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.

Zalety

Savršena.

Wady

Nema negativnih primjedbi.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

20/11/2019

România

România

Foarte multumit

Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

14/06/2019

România

România

Rewiev Philips

Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.