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Raty 3x0% z Klarna
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2 uncje / 60 ml
0m+
Smoczek Przepływ 1
Smoczek został zaprojektowany, aby zmniejszyć problemy z karmieniem, odprowadzając powietrze z brzucha dziecka.
Nasza elastyczna spiralna konstrukcja w połączeniu z wygodnymi płatkami pozwala na naturalny ruch podczas karmienia dziecka.
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
4.8
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
MorenaB
27/07/2020
Hrvatska
Prva bočica za bebe
Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.
Zalety
Savršena.
Wady
Nema negativnih primjedbi.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
gabrielacik
20/11/2019
România
Foarte multumit
Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Klara
14/06/2019
România
Rewiev Philips
Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.