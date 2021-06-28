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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
2 sztuki
Wolny wypływ
1m+
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.
4.8
z 5
18
Opinie
100%
poleca ten produkt
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Zalety
Fara colici, rapid
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF042/27 Tetină Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Zalety
Natural
Wady
-
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF042/27 Tetină Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Zalety
Imita perfect forma sanului
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF042/27 Tetină Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF042/27 Tetină Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011