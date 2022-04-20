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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventSzklana butelka dla niemowląt Natural

SCF051/17

4.8
| (95) Opinie | 96% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasza butelka Natural ma niezwykle miękki smoczek przypominający kształtem pierś. Jego kształt, elastyczna końcówka i wygodne płatki pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
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Podgrzewacz do butelek

Podgrzewacz do butelek
fabrycznie odnowiony

SCF355/00R1

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 1 butelka

  • 120 ml

  • Smoczek dla noworodków

  • 0m+

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

95

Opinie

96%

poleca ten produkt

3

20/04/2022

Polska

Polska

Polecam z całego serca

Jesteśmy z Marysią bardzo zadowolone ze szklanej butelki Philips Avent! Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szklanej butelki, ponieważ myślałam, że będzie ona zbyt ciężka i niepraktyczna, jednak się myliłam. Butelka jest rewelacyjna, łatwo utrzymać ją w czystości i ciągle wygląda estetycznie i po umyciu nie pozostaje na niej osad. Rewelacyjny jest też smoczek, dzięki któremu Marysia oprócz piersi zaakceptowała także butelkę, co dla mnie jest zbawienne, zwłaszcza wtedy kiedy zostaje pod opieką taty lub babci. Butelka jest bardzo wygodna w użytkowaniu i polecamy ją z całego serca!

Zalety

Kształt smoczka przypominający pierś, materiał z którego wykonana jest butelka, kształt butelki dopasowujący się do dłoni

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Rewelacyjna butelka dla maluszka

Wygodna, ekologiczna, a przede wszystkim przyjazna dla maleństwa szklana butelka antykolkowa. Mięciutki smoczek ułatwia ssanie. Polecam z całego serca.

Zalety

Wygodna do trzymania, ekologiczna

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Fantastyczna

Fantastyczny produkt. O niebo lepsza od wersji plastikowych. Nic się z nią nie dzieje, maluszek od razu zaskoczył z piciem. Polecam.

Zalety

szklana, wygodna, łatwa w czyszczeniu

Wady

cięższa niż plastikowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.