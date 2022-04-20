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Produkcja zakończona
1 butelka
120 ml
Smoczek dla noworodków
0m+
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.
4.8
z 5
95
Opinie
96%
poleca ten produkt
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Polecam z całego serca
Jesteśmy z Marysią bardzo zadowolone ze szklanej butelki Philips Avent! Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szklanej butelki, ponieważ myślałam, że będzie ona zbyt ciężka i niepraktyczna, jednak się myliłam. Butelka jest rewelacyjna, łatwo utrzymać ją w czystości i ciągle wygląda estetycznie i po umyciu nie pozostaje na niej osad. Rewelacyjny jest też smoczek, dzięki któremu Marysia oprócz piersi zaakceptowała także butelkę, co dla mnie jest zbawienne, zwłaszcza wtedy kiedy zostaje pod opieką taty lub babci. Butelka jest bardzo wygodna w użytkowaniu i polecamy ją z całego serca!
Zalety
Kształt smoczka przypominający pierś, materiał z którego wykonana jest butelka, kształt butelki dopasowujący się do dłoni
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Aganieszka
07/04/2022
Polska
Rewelacyjna butelka dla maluszka
Wygodna, ekologiczna, a przede wszystkim przyjazna dla maleństwa szklana butelka antykolkowa. Mięciutki smoczek ułatwia ssanie. Polecam z całego serca.
Zalety
Wygodna do trzymania, ekologiczna
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
mama_inspiruje
07/04/2022
Polska
Fantastyczna
Fantastyczny produkt. O niebo lepsza od wersji plastikowych. Nic się z nią nie dzieje, maluszek od razu zaskoczył z piciem. Polecam.
Zalety
szklana, wygodna, łatwa w czyszczeniu
Wady
cięższa niż plastikowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF051/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.