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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
1 butelka
240 ml
Smoczek o wolnym wypływie
1m+
Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.
4.6
z 5
102
Opinie
91%
poleca ten produkt
Marta61
02/04/2022
Polska
Doskonała butelka
Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.
Zalety
Ergonomiczny kształt smoczka
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Pa__ulka
01/04/2022
Polska
Świetnie wyprofilowane i elastyczne smoczek
Młodemu świetnie się pije z butelki . A ja jestem spokojna że nie odstawi piersi na bok. Smoczek jest miękki I elastyczny
Zalety
Elastyczne smoczek
Wady
Szkło trochę ciężkie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Kasikowa
31/03/2022
Polska
Bardzo dobry produkt
Butelka u nas sprawdza się idealnie. Kształt "do ręki", dopasowuje się idealnie. Nie jest zbyt ciężka jak na szklaną butelkę. Mój maluch pije z niej z łatwością. Polecam
Zalety
Idealny kształt, wielkość, waga butelki
Wady
Cena troszkę za wysoka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011
Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.