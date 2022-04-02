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  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią
  • Łatwe łączenie z karmieniem piersią

Produkcja zakończona

Philips AventSzklana butelka dla niemowląt Natural

SCF053/17

4.6
| (102) Opinie | 91% poleca ten produkt
Łatwe łączenie z karmieniem piersią
Nasza butelka Natural ma niezwykle miękki smoczek przypominający kształtem pierś. Jego kształt, elastyczna końcówka i wygodne płatki pozwalają dziecku w naturalny sposób przyssać się, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
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Podgrzewacz do butelek

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fabrycznie odnowiony

SCF355/00R1

Naturalne przysysanie

Łatwe łączenie z karmieniem piersią

  • 1 butelka

  • 240 ml

  • Smoczek o wolnym wypływie

  • 1m+

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wygodne płatki

Elastyczna, spiralna konstrukcja i wyjątkowe, wygodne płatki tworzą elastyczny smoczek umożliwiający bardziej naturalne karmienie bez zapadania się.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

102

Opinie

91%

poleca ten produkt

02/04/2022

Polska

Polska

Doskonała butelka

Smoczek idealny dla niemowląt i strasznych dzieci. Butelka estetyczna dość ciężka lecz bardzo dobrze trzyma się ja w dłoni.

Zalety

Ergonomiczny kształt smoczka

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

01/04/2022

Polska

Polska

Świetnie wyprofilowane i elastyczne smoczek

Młodemu świetnie się pije z butelki . A ja jestem spokojna że nie odstawi piersi na bok. Smoczek jest miękki I elastyczny

Zalety

Elastyczne smoczek

Wady

Szkło trochę ciężkie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

31/03/2022

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Butelka u nas sprawdza się idealnie. Kształt "do ręki", dopasowuje się idealnie. Nie jest zbyt ciężka jak na szklaną butelkę. Mój maluch pije z niej z łatwością. Polecam

Zalety

Idealny kształt, wielkość, waga butelki

Wady

Cena troszkę za wysoka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCF053/17 Szklana butelka dla niemowląt Natural

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Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011

  2. Co to jest kolka i jaki ma wpływ na dzieci? Kolka jest częściowo spowodowana połykaniem powietrza podczas karmienia, co prowadzi do dyskomfortu w układzie trawiennym dziecka. Objawy obejmują płacz i rozdrażnienie.